全運會體操》「世界貓王」唐嘉鴻重返全能賽 金牌手到擒來

唐嘉鴻。（全運會提供））

〔記者林岳甫／綜合報導〕代表台北市的「世界貓王」唐嘉鴻，今天在114年雲林全國運動會競技體操男子個人全能再度奪金！

唐嘉鴻兩年前因左腳阿基里斯腱斷裂，上屆全運會只參加單項，如今重返全能賽也一舉摘金。他表示，「全能對我來說是很重要的一件事，畢竟隨著時間年紀一定是越來越大，身體不管是各個機能、體能或者是關節，效能會一定會慢慢下降，所以能越早去觸碰到自己的極限，我覺得是一個好處，盡量讓自己不要掉得這麼快。」

請繼續往下閱讀...

唐嘉鴻全能決賽地板13.433分、鞍馬12.666分、吊環13.300分、跳馬13.433分、雙槓13.200分跟單槓12.566分，總和78.598分，銀牌為新北市莊佳龍的77.431分，「鞍馬王子」李智凱以74.865分摘下銅牌。

唐嘉鴻認為，莊佳龍表現很棒，全能的成績穩定，相信他往後也是台灣在拚奧運門票的關鍵角色。

莊佳龍此次以挑戰學長唐嘉鴻、李智凱的心態進行衝擊，生涯首度在全運會摘下全能獎牌。

至於暌違1年4個月，李智凱傷癒復出首次參加全能賽，他表示，「第一天資格賽就是測試自己狀況，很順利完賽，今天也是順利完賽，還拿下第三名，但我更開心是莊佳龍拿到好成績。」

畢竟2028年洛杉磯奧運，台灣想要爭取滿額席次，團體成績就相當重要，因此李智凱也希望自己和其他好手能不要有傷勢出現，一起把身體狀況調整好，「我自己還是有些傷勢的狀況，要想辦法再恢復更好，更健康。」

唐嘉鴻（中）金牌、莊佳龍銀牌（左）、李智凱銅牌（右）。（全運會提供）

莊佳龍。（全運會提供）

唐嘉鴻。（全運會提供）

李智凱，（全運會提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法