自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

全運會體操》「世界貓王」唐嘉鴻重返全能賽 金牌手到擒來

2025/10/03 20:21

唐嘉鴻。（全運會提供））唐嘉鴻。（全運會提供））

〔記者林岳甫／綜合報導〕代表台北市的「世界貓王」唐嘉鴻，今天在114年雲林全國運動會競技體操男子個人全能再度奪金！

唐嘉鴻兩年前因左腳阿基里斯腱斷裂，上屆全運會只參加單項，如今重返全能賽也一舉摘金。他表示，「全能對我來說是很重要的一件事，畢竟隨著時間年紀一定是越來越大，身體不管是各個機能、體能或者是關節，效能會一定會慢慢下降，所以能越早去觸碰到自己的極限，我覺得是一個好處，盡量讓自己不要掉得這麼快。」

唐嘉鴻全能決賽地板13.433分、鞍馬12.666分、吊環13.300分、跳馬13.433分、雙槓13.200分跟單槓12.566分，總和78.598分，銀牌為新北市莊佳龍的77.431分，「鞍馬王子」李智凱以74.865分摘下銅牌。

唐嘉鴻認為，莊佳龍表現很棒，全能的成績穩定，相信他往後也是台灣在拚奧運門票的關鍵角色。

莊佳龍此次以挑戰學長唐嘉鴻、李智凱的心態進行衝擊，生涯首度在全運會摘下全能獎牌。

至於暌違1年4個月，李智凱傷癒復出首次參加全能賽，他表示，「第一天資格賽就是測試自己狀況，很順利完賽，今天也是順利完賽，還拿下第三名，但我更開心是莊佳龍拿到好成績。」

畢竟2028年洛杉磯奧運，台灣想要爭取滿額席次，團體成績就相當重要，因此李智凱也希望自己和其他好手能不要有傷勢出現，一起把身體狀況調整好，「我自己還是有些傷勢的狀況，要想辦法再恢復更好，更健康。」

唐嘉鴻（中）金牌、莊佳龍銀牌（左）、李智凱銅牌（右）。（全運會提供）唐嘉鴻（中）金牌、莊佳龍銀牌（左）、李智凱銅牌（右）。（全運會提供）
莊佳龍。（全運會提供）莊佳龍。（全運會提供）
唐嘉鴻。（全運會提供）唐嘉鴻。（全運會提供）
李智凱，（全運會提供）李智凱，（全運會提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中