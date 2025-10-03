自由電子報
體育 網球

網球》大師賽最老對決！喬科維奇力退西里奇上海開胡

2025/10/03 21:33

喬科維奇。（歐新社）喬科維奇。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕上海男網大師賽上演史上最老對決，喬科維奇（Novak Djokovic）技高一籌，7：6（7：2）、6：4力退克羅埃西亞老將西里奇（Marin Cilic），塞爾維亞第4種子開胡晉級32強，也朝創賽史紀錄的第5冠邁出第一步。

「自從美國公開賽後長時間休兵，我很難找到底線節奏。」這項ATP千分等級大賽在旗忠森林體育館進行，首輪免戰、次輪初登場的喬科維奇坦承，近來狀態不如預期，所幸關鍵時刻這位大滿貫24冠傳奇總能提升手感，激戰1小時55分鐘力壓2014年美網冠軍西里奇，也把職業生涯對戰改寫為20勝2負，「面對他的首盤非常艱難，他只要手感好，就會非常危險，足以擊敗任何人。他沒有給我喘息時間，還好我用發球擺脫困境。」

喬科維奇和西里奇年齡加總79歲139天，形成1990年ATP推出大師賽以來會內最老對決，38歲的喬科維奇在上海集滿第40場勝利，也是大師賽首位能在不同6站都達40勝關卡的球星，強大續航力贏得球迷喝彩，他將在32強遭遇會外賽殺入的德國黑馬漢夫曼（Yannick Hanfmann）。

