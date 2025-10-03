自由電子報
體育 棒球 中職

中職》季後挑戰賽「複製、貼上」 連三年上演獅猿決鬥

2025/10/03 21:43

林政華。（資料照，記者陳逸寬攝）林政華。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕樂天桃猿今天打線大爆發，全場敲出14支安打，包含林政華陽春砲助威，最終就以7：3擊敗統一獅，獅隊在落敗後，確定無緣與中信兄弟競爭年度勝率第一的寶座，「餅總」林岳平喊出年度戰績榜首的目標落空。

由於今天稍早另一戰台鋼雄鷹不敵中信兄弟，今年球季中職6隊全年度戰績排名也底定，兄弟拿到下半季冠軍和年度勝率第一，直接取得台灣大賽門票，獅隊奪上半季冠軍和年度勝率第二，樂天年度勝率名列第3，4戰3勝制的季後挑戰賽，將連三年上演獅猿決鬥戲碼，預計下週五開打，獅隊先取得1勝優勢。另外，台鋼、味全龍、富邦悍將分居第4、5、6名。

此役2局下獅隊靠蘇智傑陽春砲先馳得點，3局上樂天反攻，林政華、成晉安打和陳晨威保送形成一出局滿壘，林子偉敲出2分打點二壘安打反超前，梁家榮補上2分打點二壘安打，余德龍再敲安進帳1分，樂天單局灌進5分。

5局上一出局一、二壘有人，梁家榮適時敲安帶有1分打點再度建功。6局上林政華轟陽春砲，本季第9轟出爐，與林泓育並列全隊最多轟，獅隊在6局下靠林子豪在滿壘適時敲安追回2分，無奈後續攻勢乏力落敗。

樂天洋投波賽樂先發5.1局被敲5安，失3分拿下本季第6勝，獅隊洋投奧德銳先發4.1局被敲9安，失6分都是責失苦吞來台首敗，累計防禦率從0.78暴漲至2.08。

