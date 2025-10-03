自由電子報
中職》富邦悍將6：3味全龍 睽違1871天再次5連勝

2025/10/03 22:22

富邦悍將五連勝。（記者陳志曲攝）富邦悍將五連勝。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕即便穿插力亞士連續2個打席投出觸身球造成「大場面」的插曲，富邦悍將靠打線在前4局攻出2個3分大局奠定勝基，以6：3送給味全龍4連敗，睽違1871天再次拿到5連勝，今天將在主場新莊挑戰睽違2277天的6連勝。

富邦1局上趁張景淯2次觸身球，靠王念好高飛犧牲打、陳真2分打點二壘安打先馳得點，4局上再靠開局連續4支安打配合葉子霆高飛犧牲打再灌3分，6局下味全追回2分後，力亞士連續對劉基鴻、劉俊緯投出觸身球，引發兩隊清空板凳在內野對峙，但事態並未擴大，廖任磊接替力亞士投球再失1分。

富邦悍將先發投手力亞士連續觸身球，雙方板凳清空。（記者陳志曲攝）富邦悍將先發投手力亞士連續觸身球，雙方板凳清空。（記者陳志曲攝）

總教練陳金鋒指出，連續2顆觸身球，一定會有一些情緒，力亞士被安打又被抓投手犯規，當下情緒是不是沒那麼穩定，只想把那局解決掉，導致有些狀況，既然不是那麼穩定，整個人也比較浮躁，再投下去控球也不會好到哪裡，投手教練就決定換投。

富邦前次5連勝在2020年8月12至19日，當時總教練是洪一中，前次6連勝在2019年6月30日至7月11日，當時總教練是陳連宏。陳金鋒表示，因為某個月份（指8月）不是那麼穩定，之後在壓力下出現連敗陷入低潮，「希望選手學習在有壓力的狀況下怎麼去比賽，這是要去走過的一個過程。」

