全運自由車》康世峰競輪五連霸 感謝物理治療師女友照顧

康世峰（前）與隊友蔡佳勳包辦男子競輪金、銀牌。（大會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕雲林全國運動會自由車場地賽提前在台中鰲峰山自由車場進行，台中市車隊發揮地主優勢，康士峰男子競輪完成五連霸後，與物理治療師女友甜蜜放閃，他和女子隊友陳靖云本屆各摘3金，也都成為大金主。

身為國內少數專攻場地賽的選手，「衝刺王」康士峰全運會男子競輪第1輪到第2輪都以第1名晉級，決賽與學弟蔡佳勳拉鋸激戰，康士峰靠著後半段直線衝刺驚險衛冕，賽後還透露，先前得流感甚至上周六還在吊點滴，發燒兩、三天身體狀況多少受影響，「本來第一天希望可以打破自己保持的大會紀錄，結果功虧一簣，這是我覺得比較可惜的，應該可以做得更好。」

仍有亞運獎牌夢的康世峰，把明年名古屋當成國際賽生涯最後一戰，「當然我知道這不容易，還是要靠大家一起努力，亞運後可能要成家立業，如果國內全運會能騎就再拚吧。」28歲的他，也特地感謝交往一年多的女友發揮專業悉心照顧，小倆口恩愛合影慶功，不知羨煞多少單身的隊友們，「畢竟做物理治療還蠻貴的，有她幫忙讓我無後顧之憂，可說是金牌的幕後推手。」

康世峰賽後與女友甜蜜慶功。（大會提供）

