體育 棒球 MLB

MLB》只能擔任角落外野手？ 領34億約的李政厚防守差遭外媒狠評

2025/10/04 07:07

李政厚。（資料照，美聯社）李政厚。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕舊金山巨人今年賽季以81勝81敗排國聯西區第三作收，無緣季後賽，巨人隊也開除總教練梅爾文（Bob Melvin）。《The Athletic》撰文分析巨人隊休賽季的改善之處，點名南韓好手李政厚的外野防守欠佳，應該要讓李政厚去守角落外野。

李政厚在2023年休賽季與巨人隊簽下6年1.13億美元（約新台幣34.6億元）合約，去年只打37場就因傷報銷。今年李政厚首度完整參與大聯盟賽季，出賽150場交出8轟、55分打點，打擊率2成66，整體攻擊指數 （OPS）為0.734，另有10次盜壘成功。

其中，李政厚今年鎮守中外野147場，出現3次守備失誤。但根據進階防守數據「出局製造值（OAA）」顯示，李政厚在中外野防區的表現為「-5」。若以符合規定打席的選手來看，李政厚在中外野防區的OAA值，只優於天使隊外野手阿德爾（Jo Adell）的「-8」。

《The Athletic》巨人記者巴格利（Andrew Baggarly）撰文指出，最理想的情況下，是巨人隊簽下一名頂尖的中外野手，讓李政厚移至角落外野位置。

但巴格利也提到，要改善巨人隊外野防守可能必須依靠內部調整，新的教練團可以更有效安排李政厚和另一名26歲外野手拉莫斯（Heliot Ramos）的位置。

拉莫斯本季交出21轟、69分打點，打擊率2成56，整體攻擊指數為0.728，去年也貢獻22轟，但他在左外野防區的OAA值為「-9」。巨人隊本季兩個外野手的防守表現欠佳，成為球隊弱項之一。

