自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》平野惠一對新教練特別嚴格 曾有人被罵到哭了

2025/10/03 23:19

中信兄弟拿下年度第一。（記者廖耀東攝）中信兄弟拿下年度第一。（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕過去中職隊伍奪下年度第一，鮮少有總教練賽後向球迷演講的習慣，平野惠一從去年首度稱霸年度第一就帶入這項文化，有別昨天封王時仍繃緊神經、對球迷簡單說聲再加油，今晚平野綻放笑容，在全場7846名觀眾面前逐一感謝每位教練團成員，以及隊長王威晨、副隊長呂彥青。

平野惠一透露，去年奪下冠軍的瞬間就在思考今年要如何拿下年度第一，「我知道台灣大賽很重要，但我當上總教練，最想完成就是全年第一。連續2年拿下，真的是放下心中的大石頭。」

為了突破上季的表現，中信去年奪冠後就跟教練團開檢討會議，平野惠一說，「今年會是更大的挑戰，我跟他們說我會更嚴格，也會非常辛苦。這樣的高要求可能會被討厭，但也多虧了他們，我們完成了年度第一的任務。」

中信今年一軍教練團新成員的打擊教練莎菈、助理打教詹姆斯、守備教練潘志芳、外野/跑壘教練黃稚峰，都是平野特別嚴格要求的對象，「監督くそ！と言う人もいたし、泣いているコーチもいたし⋯（有罵我的人，也有落淚的教練），但大家都拚了全力去幫助選手。」平野以「台灣number one」來稱呼中信的教練團，「希望他們也能為此感到驕傲！」

中信兄弟拿下年度第一。（記者廖耀東攝）中信兄弟拿下年度第一。（記者廖耀東攝）

中信兄弟拿下年度第一。（記者廖耀東攝）中信兄弟拿下年度第一。（記者廖耀東攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中