中職》平野惠一對新教練特別嚴格 曾有人被罵到哭了

中信兄弟拿下年度第一。（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕過去中職隊伍奪下年度第一，鮮少有總教練賽後向球迷演講的習慣，平野惠一從去年首度稱霸年度第一就帶入這項文化，有別昨天封王時仍繃緊神經、對球迷簡單說聲再加油，今晚平野綻放笑容，在全場7846名觀眾面前逐一感謝每位教練團成員，以及隊長王威晨、副隊長呂彥青。

平野惠一透露，去年奪下冠軍的瞬間就在思考今年要如何拿下年度第一，「我知道台灣大賽很重要，但我當上總教練，最想完成就是全年第一。連續2年拿下，真的是放下心中的大石頭。」

請繼續往下閱讀...

為了突破上季的表現，中信去年奪冠後就跟教練團開檢討會議，平野惠一說，「今年會是更大的挑戰，我跟他們說我會更嚴格，也會非常辛苦。這樣的高要求可能會被討厭，但也多虧了他們，我們完成了年度第一的任務。」

中信今年一軍教練團新成員的打擊教練莎菈、助理打教詹姆斯、守備教練潘志芳、外野/跑壘教練黃稚峰，都是平野特別嚴格要求的對象，「監督くそ！と言う人もいたし、泣いているコーチもいたし⋯（有罵我的人，也有落淚的教練），但大家都拚了全力去幫助選手。」平野以「台灣number one」來稱呼中信的教練團，「希望他們也能為此感到驕傲！」

中信兄弟拿下年度第一。（記者廖耀東攝）

中信兄弟拿下年度第一。（記者廖耀東攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法