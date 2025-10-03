自由電子報
體育 即時新聞

中職》小龍女琪琪最後一舞哭了 弟弟獻唱「月亮代表我的心」

2025/10/03 23:36

琪琪家人現身球場，弟弟更獻唱月亮代表我的心。（記者陳志曲攝）琪琪家人現身球場，弟弟更獻唱月亮代表我的心。（記者陳志曲攝）

〔記者陳志曲／台北報導〕中華職棒味全龍球團今天賽前幫啦啦隊小龍女「琪琪」舉行引退儀式，成員們開場演出時都穿上琪琪的77號球衣，球團也邀請琪琪的家人到場見證這一刻，琪琪的弟弟特別獻唱「月亮代表我的心」，原本她強忍淚水，但在致詞時不禁落淚，感謝球團也感謝各個時期的球迷支持。

琪琪擦乾眼淚進行開球儀式後，持續在台上奮力應援，熱力最後一舞到最後一刻，留下最敬業的身影。賽後，隊長小映送上鮮花及客製琪琪娃娃，琪琪啦啦隊生涯正式落幕。

琪琪最後一舞，與家人現身球場，應援團長勛雞（右二）致贈紀念禮物。（記者陳志曲攝）琪琪最後一舞，與家人現身球場，應援團長勛雞（右二）致贈紀念禮物。（記者陳志曲攝）

琪琪（右）開球，應援團長勛雞（左）蹲捕。（記者陳志曲攝）琪琪（右）開球，應援團長勛雞（左）蹲捕。（記者陳志曲攝）

小龍女琪琪致詞落淚。（記者陳志曲攝）小龍女琪琪致詞落淚。（記者陳志曲攝）

小琪琪致詞落淚。（記者陳志曲攝）小琪琪致詞落淚。（記者陳志曲攝）

琪琪致詞落淚。（記者陳志曲攝）琪琪致詞落淚。（記者陳志曲攝）

琪琪（右1）熱力應援。（記者陳志曲攝）琪琪（右1）熱力應援。（記者陳志曲攝）

琪琪（左）熱力應援。（記者陳志曲攝）琪琪（左）熱力應援。（記者陳志曲攝）

琪琪（左）熱力應援。（記者陳志曲攝）琪琪（左）熱力應援。（記者陳志曲攝）

琪琪熱力應援。（記者陳志曲攝）琪琪熱力應援。（記者陳志曲攝）

隊長小映代表送上鮮花及客製琪琪娃娃。（記者陳志曲攝）隊長小映代表送上鮮花及客製琪琪娃娃。（記者陳志曲攝）

琪琪（中）看著球場眼眶泛淚。（記者陳志曲攝）琪琪（中）看著球場眼眶泛淚。（記者陳志曲攝）

琪琪（右2）最後謝幕。（記者陳志曲攝）琪琪（右2）最後謝幕。（記者陳志曲攝）

琪琪（右2）最後謝幕。（記者陳志曲攝）琪琪（右2）最後謝幕。（記者陳志曲攝）

琪琪（右2）最後謝幕。（記者陳志曲攝）琪琪（右2）最後謝幕。（記者陳志曲攝）

小龍女開場演出時，都穿上琪琪的77號球衣。（記者陳志曲攝）小龍女開場演出時，都穿上琪琪的77號球衣。（記者陳志曲攝）

小龍女開場演出時，都穿上琪琪的77號球衣。（記者陳志曲攝）小龍女開場演出時，都穿上琪琪的77號球衣。（記者陳志曲攝）

