體育 棒球 中職

中職》逃過史上最慘紀錄後拉尾盤！富邦今挑戰睽違2277天6連勝

2025/10/04 07:09

陳金鋒。（資料照，記者林正堃攝）陳金鋒。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕富邦悍將雖已無緣季後賽，但季末強拉尾盤，昨天6:3擊敗味全龍之後，拿下睽違1871天5連勝，今天面對樂天桃猿，要挑戰睽違2277天的6連勝。

今天是富邦悍將本季最後一場例行賽，悍將推出魔力藍先發；已確定打進季後賽的樂天桃猿，今天則由陳克羿出戰。魔力藍本季成績9勝10敗，今若勝投，將是來台發展後個人首次單季10勝。
富邦2日完封統一獅之後，就已確定避開前身興農牛創下的史上單季最多77敗紀錄。

興農於2011年實施「全本土政策」，拖垮球隊戰績，該年度單季72敗，隔年是轉賣前最後一年，單季77敗史上最慘。而富邦一度距離追平此紀錄「M3」，在強拉尾盤拉出連勝後，雖今天賽前74敗仍是史上次多，但已確定避開此不名譽紀錄。

富邦近期的5連勝，其中3場面對的是味全龍，正式宣告本季對戰味全勝多於敗，本季富邦對戰味全13勝11敗，是富邦唯一對戰佔上風的組合。

味全方面，全年戰績第五名的他們，對戰富邦、中信兄弟、統一獅都居下風，面對樂天則是12勝12敗打平。味全面對台鋼目前也是平局（11勝11敗1和），雙方還有一場例行賽交手，若味全輸球，則確定本季對戰各隊都沒能勝多於敗。

