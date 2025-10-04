陳冠伶降體重拚53公斤級　舉重世錦賽挺舉摘銅

〔中央社〕在挪威舉行的世界舉重錦標賽，台灣新星陳冠伶今天在女子53公斤級以挺舉113公斤摘下銅牌，教練許穎溪認為，愛徒生涯首度挑戰這個量級，表現已經可圈可點。

年僅20歲的舉重新星陳冠伶，在5月亞錦賽曾一舉囊括3面銀牌，然而這次前往挪威征戰世錦賽，在沒有熟悉的女子55公斤量級情況下，她只能降體重挑戰53公斤級，也是生涯首度以這個量級征戰賽場。

只是陳冠伶從一開始的抓舉就遭遇亂流，開把選擇89公斤失利後，第2把決定再提高1公斤，沒想到仍以失敗收場，已經沒有退路的陳冠伶放手一搏，最後一把持續挑戰90公斤終於順利舉起，沒想到因手肘彎曲違規，導致抓舉並未留下成績。

所幸陳冠伶並未受到影響，在拿手的挺舉項目依舊繳出不錯的發揮，雖然開把110公斤再度失利，不過她在第2把及時找回節奏，順利舉起110公斤，關鍵第3把更如願完成113公斤，順利擠下泰國好手卡姆巴歐（Surodchana Khambao），替台灣代表隊進帳1面銅牌。

教練許穎溪接受中央社採訪時表示，雖然陳冠伶生涯首度降到53公斤級，但有國訓中心的營養師幫忙控制體重，讓愛徒維持不錯的狀態，可惜這次抓舉被認定違規，因而最後與總和獎牌擦肩而過，「她（陳冠伶）抓舉完有影響心情，我也鼓勵再拚挺舉，對整體表現還算滿意。」（編輯：徐睿承）1141004

