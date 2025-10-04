MLB季後賽》道奇總教練絕讚！ 佐佐木朗希有望扛下守護神大任

佐佐木朗希。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇「令和怪物」佐佐木朗希轉為後援投手表現亮眼，總教練羅伯斯（Dave Roberts）指出，有意讓他擔任守護神角色。

佐佐木朗希挑戰大聯盟首年路途坎坷，出賽8場就因右肩夾擠症候群進傷兵名單，8月中旬開始到小聯盟3A進行復健賽，起初先發內容表現不理想，轉為後援後投出好表現，獲得重返大聯盟的機會，定位也變牛棚投手。

佐佐木朗希以牛棚投手角色出戰季後賽，日前在外卡賽G2迎來季後賽初體驗，第9局上場關門，只用11球讓紅人3上3下，猛飆2次三振，速球最快101.4英哩。

大聯盟分區系列賽明天登場，羅伯斯今天出席賽前記者會，媒體問及是否會在有救援機會時派上朗希，羅伯斯明確回應：「這正是我的打算，從至今的表現來看，他在大舞台上絲毫沒有畏懼的樣子，在任何情況下，我都能自信地派他上場。」

羅伯斯持續盛讚朗希，「他現在很健康，球質非常出色，在外卡賽登板時也相當冷靜、充滿自信。」

記者也問及朗希的表現是否能刺激牛棚，羅伯斯指出：「我認為會，我也希望如此，他的表現若能刺激其他牛棚投手，那就太好了。」

