自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

高雄國家體育場跑道翻新 跑友搶先體驗

2025/10/04 11:25

高雄國家體育場跑道翻新，跑友搶先體驗都稱讚。（記者黃良傑攝）高雄國家體育場跑道翻新，跑友搶先體驗都稱讚。（記者黃良傑攝）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市運動發展局今（4）日舉辦「高雄主場5K RUN」活動，邀請跑友率先體驗高雄國家體育場全面翻新的專業跑道，跑道翻新採用奧運會、亞運會、世錦賽等國際賽事經常使用的合成橡膠材質──蒙多（Mondo）跑道，其專業的彈性設計，兼具穩定性與舒適性，更能有效減緩跑者關節衝擊。

運動發展局長侯尊堯表示，9月9日運動部正式成立，新任部長李洋上任後簽署的第一份公文就是推動同仁每天運動30分鐘，高雄市政府近年也持續推動全民運動，規律運動人口達37.4%，居六都第二，市府將持續配合運動部政策，推動社區多元課程，鼓勵大家「規律運動、呼朋引伴」，讓運動成為生活日常，打造真正的運動友善城市。

包括高雄市鳳山慢跑協會前會長楊明達及謝俊義、體育團隊團長陳家發、高雄夜跑團團長曾士嘉等齊聚一堂為跑友加油，今天一起見證高雄在運動建設上的重要里程碑，許多跑友現場分享，翻新的跑道帶來嶄新的運動體驗。

運發局表示，「2026 高雄富邦路跑」將於明（2026）年1月10、11日登場，屆時結合國家體育場翻新跑道以及橋頭、梓官、岡山、彌陀、南寮及蚵仔寮兩大漁港等城市特色路線，讓跑者充分感受高雄獨特的城市魅力，市府邀請全國跑友們10月11日前踴躍報名，一同用腳步跑出健康、跑出活力，也跑出台灣南方之都的熱情與自信。

高雄國家體育場跑道翻新，跑友們搶先體驗。（記者黃良傑攝）高雄國家體育場跑道翻新，跑友們搶先體驗。（記者黃良傑攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中