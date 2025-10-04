自由電子報
中職》季後賽賽程出爐！猿獅國慶日首戰、台灣大賽10/18開打

2025/10/04 12:13

季後挑戰賽對戰組合正式出爐。（中職提供）季後挑戰賽對戰組合正式出爐。（中職提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕2025中華職棒季後挑戰賽對戰組合正式出爐，將由統一7-ELEVEN獅對決樂天桃猿，爭奪前進台灣大賽的最後門票，「獅猿大戰」連續三年於季後挑戰賽上演，精彩對決令人引頸期盼。今年首戰適逢國慶連假，將於10月10日在高雄澄清湖棒球場熱血開戰，究竟哪支球隊能強勢突圍，敬請拭目以待。

季後挑戰賽採五戰三勝制，上半季冠軍統一7-ELEVEN獅擁有一勝優勢，並握有三場主場賽事。獅隊在挑戰賽期間，將主場比賽皆安排於澄清湖棒球場，號召全台獅迷南下進場，為球隊注入最強後援能量。樂天桃猿則擁有一場主場賽事，將於10月11日在樂天桃園棒球場，全力捍衛主場榮耀，並力邀所有猿迷踴躍進場，為桃猿軍團加油應援。

台灣大賽預計於10月18日開打，今年將有三場賽事在臺北大巨蛋舉行。年度勝率第一、同時也是下半季冠軍的中信兄弟，享有五場主場優勢，前兩戰安排於臺北大巨蛋，其餘三場在台中洲際棒球場登場。季後挑戰賽晉級球隊則擁有兩場主場賽事，若統一7-ELEVEN獅晉級，主場安排於臺北大巨蛋及新莊棒球場；若由樂天桃猿晉級，則安排在臺北大巨蛋與樂天桃園棒球場舉行。季後挑戰賽即將展開，台灣大賽緊接在後，誠摯邀請全台球迷進場觀戰，與支持的球隊一同追逐最高榮耀！

