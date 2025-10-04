全運會自由車》康世峰、陳靖云各奪3金 台中市代表隊收穫9金5銀2銅

臺中市代表隊全運會強勢稱霸。（台中市體育局提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕114年全國運動會自由車場地賽圓滿落幕，台中市自由車代表隊捷報頻傳，在全台唯一的台中市立自由車場強勢出擊，展現驚人實力，由亞運國手康世峰與傳奇女將蕭美玉領銜，代表隊合力奪下9金5銀2銅，不僅完成多項連霸，更打破大會紀錄。

康世峰以地主一哥姿態展現絕對實力，不僅在男子爭先賽奪金完成五連霸，並於競輪賽摘下三連霸，再帶領學弟搭檔在團隊競速賽強勢封王，個人單屆豪取三金，堪稱台中自由車場上的最強核心。康世峰作為團隊的精神領袖，將經驗傳承給學弟李承勳、林宜寬、邱信維與蔡佳勳，助力台中隊完成多項團體賽制霸。

男子其他選手同樣表現亮眼，亞洲盃國手許仕儒在全能賽再添一金，張誌盛與蕭世鑫於美式接力賽奪下本日最後一面金牌、並與張恩騰、黃暐程、蔡秉辰、李靖烽、謝帛勲於團隊追逐賽勇奪金牌，完成二連霸。

女子組方面，由擁有亞運雙金資歷的蕭美玉領軍，她自16歲起至今已征戰十二屆全運會，長達24年，今年40歲仍披掛上陣，展現傳承精神。她帶領王慈均、王歆婷、林芷妍、陳靖云、劉尚盈完成女子團隊競速四連霸。新生代同樣嶄露鋒芒，亞洲盃國手陳靖云勇奪女子爭先賽及競輪雙金，王歆婷與賴佳琦在追逐與爭先賽獲得銅牌，賴佳琦則在全能賽摘下銀牌。

