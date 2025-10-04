自由電子報
中職》「他好像對我有點偏見」 力亞士認為昨板凳清空很莫名

2025/10/04 14:20

力亞士連續觸身球，雙方板凳清空。（資料照，記者陳志曲攝）力亞士連續觸身球，雙方板凳清空。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕昨富邦悍將擊敗味全龍隊，但比賽過程中出現「大場面」插曲，富邦洋投力亞士6局下連續對劉基鴻、劉俊緯投出觸身球，引發兩隊清空板凳在內野對峙，幸虧事態並未擴大。

昨賽後，富邦總教練陳金鋒指出，連續2顆觸身球一定會有情緒，力亞士被安打又被抓投手犯規，當下沒那麼穩定，整個人也比較浮躁，因而決定換投。

今天還原當下，力亞士坦言，看到對方總教練葉君璋直直朝他走來，他反而有些莫名。力亞士說：「我們首局也被觸身球兩次，但也忍了下來沒說話。當下看到對方總教練朝我而來，我沒有太大想法，只是看他這樣走出來，我有些防備而已。」

力亞士提及9月11日他出戰味全時被抗議釘鞋的插曲，說：「大家應該也都記得那次吧？我和對方教頭沒講過話，也沒有什麼想法，但不知為何，感覺上對方似乎對我有點偏見或歧視，昨天好像也只有他先衝上來。雖然覺得莫名，但我就在那裡等他，只是我是職業球員，我知道要尊重比賽，所以只是等他，沒有要做什麼。」

力亞士強調，不管是投手犯規或是觸身球，都是比賽的一部分。而力亞士也說，想讓年輕隊友知道球隊要團結，若是此事發生在其他隊友身上，他會第一個衝上場聲援。

昨預計是力亞士本季最後一場出賽，談到未來，力亞士說：「當然不是每一局都是正面的，但我自認今年成績不錯，在這裡也很快樂。富邦的年輕人有很好的未來，我們也還在打二軍總冠軍賽。希望明年這些隊友能在一軍也打冠軍戰，也希望我能再待在這。若在別隊當然一樣付出，但我的第一志願是這裡。」

