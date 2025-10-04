自由電子報
中職》經紀公司引誘球員賭博？ 聯盟收到匿名檢舉「啟動內部調查」

2025/10/04 14:36

泰宇運動行銷有限公司聲明稿。泰宇運動行銷有限公司聲明稿。

〔記者倪婉君／台北報導〕在中職本季進場人數不斷刷新歷史紀錄之際，如今又爆出中職聯盟和球員工會都收到指控一家運動經紀公司引誘球員參與賭博及違法金流行為的匿名檢舉信件，中職秘書長楊清瓏今天（4日）表示在收到匿名信後即啟動內部調查，目前尚在進行中，而遭指控的泰宇運動行銷有限公司則發出聲明稿自清，表示調查後公司旗下所屬球員及經紀人，皆無與球員間有任何金錢借貸關係。

中職36年例行賽已進入尾聲，目前進行355場賽事的總觀眾人數已達368萬2848人，達到前所未見的票房榮景。但於此同時，球界私下已流傳有運動經紀公司引誘球員參與線上博弈行為，甚至涉及協助球員處理賭博債務等情事，如今事件正式浮上檯面，不但遭檢舉的泰宇運動行銷有限公司今天發出聲明稿，旗下經紀人鄭銘揚也先於昨晚在個人社群發出「最嚴正聲明」捍衛自身清白。

由於此事攸關中職整體環境，楊清瓏表示，「本案聯盟與工會日前都有收到匿名檢舉，我們即與球員工會啟動內部調查，目前尚在進行中，絕對會嚴肅處理，以釐清相關事實。」

經紀人鄭銘揚發出「最嚴正聲明」。經紀人鄭銘揚發出「最嚴正聲明」。

