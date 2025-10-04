TPBL熱身賽》林書豪離隊後首戰 國王浪費14分領先遭戰神逆轉

李愷諺（TPBL提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕進入後林書豪時代的新北國王，今天在屏東登場的熱身賽對上台北台新戰神，雖全場最多領先14分，但第四節進攻大當機，讓對手打出28：16的逆轉攻勢，最終以100：105吞下敗仗。

國王連續兩年奪冠，但林書豪在今夏離隊，教練萊恩、洋將曼尼高都沒能成功續約，由美籍教練派翠克接手，在戰力受創加上新體系之下，也讓國王的衛冕之路增添考驗。

戰神上季在季後賽首輪遭到國王4戰橫掃，今夏壯大教練團補進陳世念、外籍技術教練瓊斯，另在選秀會挑中謝銘駿、魏芃禾，本季寄望由當家球星雷蒙恩領軍重返冠軍賽。

雙方在熱身賽首戰讓球員輪番上陣，人人都有功練，國王在上半場打完以58：50領先，易籃後，19歲小將謝銘駿一上場有不俗表現，罰球6投4中，外加讀秒階段中距離進球，第三節獨拿9分，助戰神追近比分，不過林彥廷投進半場壓哨三分球，讓國王成功維持優勢。

進入第四節，國王進攻大當機，怎麼投都不進，戰神由丁聖儒發動攻勢，他拿6分外帶3助攻，加上江均、基德各6分，雷蒙恩有4分，全隊多點開花，國王的最後一波進攻林書緯還發生失誤，讓齊曼加抄截成功完成上籃，鎖定勝利。

戰神團隊命中率48.2％，基德拿最高的21分，丁聖儒有20分、7助攻，雷蒙恩進帳17分，新秀謝銘駿上場7分鐘高效率拿9分、2籃板，魏芃禾有3分。

國王團隊準星39.8％，尚迪19分、10籃板最佳，沃許本13分，桑尼12分，傑登14分，本土沒人得分達雙位數，李愷諺8分最佳，林書緯6分、5助攻、5失誤，新成員林彥廷7分，喬納森有6分。

