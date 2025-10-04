MLB季後賽》遭酸洋基不是好球隊 教頭布恩正面回應：他錯了！

洋基總教練布恩。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕5戰3勝制的美聯分區系列賽明天開打，洋基將作客多倫多面對藍鳥。對於曾遭前藍鳥球員B.馬丁尼茲（Buck Martinez）開酸「洋基不是一支好球隊」，洋基總教練布恩（Aaron Boone）今天被問到此事時說，「與這裡某些人的想法相反，我們其實是一支非常優秀的球隊。」

美國時間9月9日的時候，擔任藍鳥隊轉播單位球評的B.馬丁尼茲說，「這支洋基隊，他們不是一支好球隊。我不在乎他們的戰績。他們出現許多暴投、防守上也犯不少錯誤，跑壘能力不好。如果他們打不出全壘打，就幾乎沒有贏球的機會。」

請繼續往下閱讀...

但自此之後，洋基打出16勝5敗，包含在美聯外卡系列賽淘汰紅襪，挺進美聯分區賽。

布恩今天受訪指出，「我知道Buck有一些想法，我只是回應那些話而已，他錯了。但這不重要，我們要上場比賽，必須要打出表現，就像每年這個時候每個人做的那樣。」

洋基今年在例行賽交手藍鳥13場比賽，輸掉8場。這是雙方首度在季後賽碰面。布恩認為，「我相信現場氣氛會非常熱烈，確信那會是一個很棒的環境，我們過去在這裡打過許多重要的例行賽，知道這裡的球迷有多熱情。我預期明天會更瘋狂。」

明天的美聯分區系列賽G1，洋基推出火球男希爾（Luis Gil），對決藍鳥明星投手高斯曼（Kevin Gausman）。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法