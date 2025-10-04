自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB季後賽》遭酸洋基不是好球隊 教頭布恩正面回應：他錯了！

2025/10/04 17:10

洋基總教練布恩。（資料照，路透）洋基總教練布恩。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕5戰3勝制的美聯分區系列賽明天開打，洋基將作客多倫多面對藍鳥。對於曾遭前藍鳥球員B.馬丁尼茲（Buck Martinez）開酸「洋基不是一支好球隊」，洋基總教練布恩（Aaron Boone）今天被問到此事時說，「與這裡某些人的想法相反，我們其實是一支非常優秀的球隊。」

美國時間9月9日的時候，擔任藍鳥隊轉播單位球評的B.馬丁尼茲說，「這支洋基隊，他們不是一支好球隊。我不在乎他們的戰績。他們出現許多暴投、防守上也犯不少錯誤，跑壘能力不好。如果他們打不出全壘打，就幾乎沒有贏球的機會。」

但自此之後，洋基打出16勝5敗，包含在美聯外卡系列賽淘汰紅襪，挺進美聯分區賽。

布恩今天受訪指出，「我知道Buck有一些想法，我只是回應那些話而已，他錯了。但這不重要，我們要上場比賽，必須要打出表現，就像每年這個時候每個人做的那樣。」

洋基今年在例行賽交手藍鳥13場比賽，輸掉8場。這是雙方首度在季後賽碰面。布恩認為，「我相信現場氣氛會非常熱烈，確信那會是一個很棒的環境，我們過去在這裡打過許多重要的例行賽，知道這裡的球迷有多熱情。我預期明天會更瘋狂。」

明天的美聯分區系列賽G1，洋基推出火球男希爾（Luis Gil），對決藍鳥明星投手高斯曼（Kevin Gausman）。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中