大谷翔平季後賽二刀流首秀對決費城人 今日賽事預告與轉播

大谷翔平。（資料照，路透）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

國聯分區系列賽第一戰，道奇作客國聯東區龍頭費城人，道奇日本巨星大谷翔平將以投打二刀流出擊，這是他生涯首次在季後賽上演二刀流。費城人推出左投桑契斯（Cristopher Sánchez）。

請繼續往下閱讀...

洋基與藍鳥的美聯分區賽G1，洋基推出火球男希爾（Luis Gil），對決藍鳥明星投手高斯曼（Kevin Gausman）；老虎與水手的美聯分區賽G1，老虎推出右投莫爾頓（Troy Melton），迎戰水手明星投手柯比（George Kirby）。

中職今天有2場比賽，中信兄弟在洲際球場面對統一獅，兄弟推出本土投手盧孟揚，對決統一獅洋投飛力獅；台鋼雄鷹在澄清湖球場面對味全龍，台鋼推出日籍投手櫻井周斗，對決味全本土投手郭郁政。

MLB季後賽

04：00 洋基 VS 藍鳥 美聯分區賽G1 愛爾達體育1台

06：30 道奇 VS 費城人 國聯分區賽G1 緯來育樂、愛爾達體育2台、華視、東森洋片

08：30 老虎 VS 水手 美聯分區賽G1 美聯分區賽G1

NBA熱身賽

09：00 灰狼 VS 金塊 緯來體育

日職

13：00 軟銀鷹 VS 千葉羅德 DAZN 2

中職

17：00 統一獅 VS 中信兄弟 緯來體育

17：00 味全龍 VS 台鋼雄鷹 愛爾達體育1台

英超

20：50 紐卡索聯 VS 諾丁漢森林 第7輪 愛爾達體育1台

23：20 布蘭特福德 VS 曼城 第7輪 愛爾達體育1台

F1 新加坡站

19：30 正賽 緯來育樂、愛爾達體育2台

WTT大滿貫賽 中國站

12：00 男單四強

17：00 女單決賽

18：00 男單決賽

20：00 U15/U19決賽

轉播：愛爾達體育3台

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法