體育 棒球 中職

中職》昨燃燒117球助富邦二軍聽牌 鈴木駿輔：帶著報恩心情

2025/10/04 15:43

富邦悍將先發投手鈴木駿輔。（資料照，記者陳志曲攝）富邦悍將先發投手鈴木駿輔。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕富邦悍將二軍昨在冠軍戰延長賽2:1擊敗台鋼雄鷹二軍，取得聽牌勝，今天雙方再戰，富邦悍將二軍挑戰隊史第二座二軍總冠軍。

昨富邦二軍獲勝一大關鍵，是鈴木駿輔主投8局、投117球，僅失1分，優質先發之姿壓制台鋼二軍。這也是鈴木駿輔本季最後一場出賽，雖帳面上無關勝敗，但實質上仍幫助富邦二軍拿下一場重要勝利。

鈴木駿輔坦言，昨是帶著感謝心情登板，他說：「今年我從二軍出發，取得好成績才有機會上一軍，所以昨天是抱持報恩的心情。不管是二軍工作人員、防護員跟教練們，都是我的夥伴，昨天是帶著感謝心情投球的。」

鈴木說，外籍選手大部分時間在二軍、再上一軍，算是少見經驗，也希望他在一軍的活躍，能帶給二軍的隊友們刺激。

昨賽後，二軍總教練後藤光尊親自向鈴木駿輔說「辛苦了」。鈴木駿輔說，包括後藤總教練、二軍的投手教練們，其實都很了解他，「昨天一開始也發生用球數過多的問題，他們也適時提醒我比賽節奏，後來感覺就比較像上一軍剛開始那樣。」

今年球季進入尾聲，鈴木駿輔說，未來目標當然是長期在中職發展，現在則希望一年一年拚，球隊的洋將名額很競爭，他自己希望明年能投到百局以上、20場先發以上，是他的目標。

