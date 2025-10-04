自由電子報
NBA熱身賽》詹皇休兵布朗尼12投1中 湖人慘遭太陽痛宰

2025/10/04 16:02

詹皇之子布朗尼。（美聯社）詹皇之子布朗尼。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕NBA季前熱身賽，湖人雙星詹姆斯（LeBron James）、東契奇（Luka Doncic）都休兵，遭到射手布克為首的太陽鋒衛火力壓制，終以81：103慘敗；至於詹皇之子布朗尼（Bronny James）也未能把握機會，全場12投僅命中1記三分彈，手感低迷亟待提升。

40歲詹姆斯臀部不適缺席湖人新賽季熱身首秀，今夏率斯洛維尼亞角逐歐錦賽的東契奇持續調整，休賽季補強的史馬特（Marcus Smart）也掛免戰牌，此役就靠「鄉村曼巴」里維斯（Austin Reaves）撐場，與八村壘分別拿到20分、11分。

至於布朗尼替補出賽24分鐘，老爸詹皇觀戰下命中率欠佳，直到第3節末才投進唯一的三分彈，靠著6罰5中貢獻8分、5籃板與2助攻，賽後他自評整體表現尚可，尤其大部分出手時機都正確，只是下盤沒力導致失準，而且防守也有貢獻。

至於「三巨頭」拆夥後的太陽，4人得分達雙位數，續留的核心主力布克火力全開，只打3節攻下24分外加7助攻，艾倫（Grayson Allen）13分進帳，從火箭交易來的防守悍將布魯克斯（Dillon Brooks）挹注10分。

