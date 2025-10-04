超級髮香區！UniGirls趙娟週、Yovia攜手獅粉挑戰中秋造型

Uni Girls韓籍啦啦隊員Mimi趙娟週與台韓混血Yovia，攜手獅迷挑戰「獅粉中秋造型賽」。（記者王姝琇攝）

〔記者王姝琇／台南報導〕回應獅迷敲碗！統一獅超高人氣的Uni Girls韓籍啦啦隊員Mimi趙娟週與台韓混血Yovia，今日現身新光三越台南小北門店JINS，擔任一日店長，與統一獅球迷互動，兩人以《統一尚勇》舞蹈為中秋連假拉開序幕。

Mimi與Yovia身穿招牌隊服，搭配俏麗造型現身JINS新光三越台南小北門店，帶來《統一尚勇》應援曲，獅迷舉起雙手、跟上節拍，隨著女孩一起熱舞，搭配此起彼落的尖叫聲與應援聲，現場粉絲熱情的程度，猶如置身球場髮香區第一排。

Mimi用著努力練習的中文和大家打招呼，祝現場的粉絲中秋節快樂。隨後Mimi與Yovia分別組成兩個隊伍挑戰「獅粉中秋造型賽」，在限時時間內為粉絲們挑選適合的眼鏡或墨鏡，並且和粉絲一起表演嫦娥奔月、玉兔搗藥、吳剛伐木等加碼動作，最後由現場觀眾票選出最佳表演與造型獎。

熱情的粉絲們為了吸引到Mimi與Yovia，通通卯足全力揮動手上的應援物品，就是要搶到與女神更近距離接觸的機會，粉絲的熱情也讓Mimi與Yovia既開心又難以抉擇。

Mimi與Yovia也配戴最新上市的經典款JINS 2025日本製秋冬系列，本系列框型涵蓋圓潤與幾何線條的變化，無論是修飾稜角、拉長比例，或突顯五官，都能在細膩配戴中找到恰到好處的平衡。鏡框使用鈦金屬材質具彈性，大幅增加配戴舒適度。其中有兩款採厚邊框設計，並使用銀色與槍色，兼具舒適與時尚感。

Uni Girls韓籍啦啦隊員Mimi趙娟週與台韓混血Yovia，今日現身JINS新光三越台南小北門店。（記者王姝琇攝）

