自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

超級髮香區！UniGirls趙娟週、Yovia攜手獅粉挑戰中秋造型

2025/10/04 16:20

Uni Girls韓籍啦啦隊員Mimi趙娟週與台韓混血Yovia，攜手獅迷挑戰「獅粉中秋造型賽」。（記者王姝琇攝）Uni Girls韓籍啦啦隊員Mimi趙娟週與台韓混血Yovia，攜手獅迷挑戰「獅粉中秋造型賽」。（記者王姝琇攝）

〔記者王姝琇／台南報導〕回應獅迷敲碗！統一獅超高人氣的Uni Girls韓籍啦啦隊員Mimi趙娟週與台韓混血Yovia，今日現身新光三越台南小北門店JINS，擔任一日店長，與統一獅球迷互動，兩人以《統一尚勇》舞蹈為中秋連假拉開序幕。

Mimi與Yovia身穿招牌隊服，搭配俏麗造型現身JINS新光三越台南小北門店，帶來《統一尚勇》應援曲，獅迷舉起雙手、跟上節拍，隨著女孩一起熱舞，搭配此起彼落的尖叫聲與應援聲，現場粉絲熱情的程度，猶如置身球場髮香區第一排。

Mimi用著努力練習的中文和大家打招呼，祝現場的粉絲中秋節快樂。隨後Mimi與Yovia分別組成兩個隊伍挑戰「獅粉中秋造型賽」，在限時時間內為粉絲們挑選適合的眼鏡或墨鏡，並且和粉絲一起表演嫦娥奔月、玉兔搗藥、吳剛伐木等加碼動作，最後由現場觀眾票選出最佳表演與造型獎。

熱情的粉絲們為了吸引到Mimi與Yovia，通通卯足全力揮動手上的應援物品，就是要搶到與女神更近距離接觸的機會，粉絲的熱情也讓Mimi與Yovia既開心又難以抉擇。

Mimi與Yovia也配戴最新上市的經典款JINS 2025日本製秋冬系列，本系列框型涵蓋圓潤與幾何線條的變化，無論是修飾稜角、拉長比例，或突顯五官，都能在細膩配戴中找到恰到好處的平衡。鏡框使用鈦金屬材質具彈性，大幅增加配戴舒適度。其中有兩款採厚邊框設計，並使用銀色與槍色，兼具舒適與時尚感。

Uni Girls韓籍啦啦隊員Mimi趙娟週與台韓混血Yovia，攜手獅迷挑戰「獅粉中秋造型賽」。（記者王姝琇攝）Uni Girls韓籍啦啦隊員Mimi趙娟週與台韓混血Yovia，攜手獅迷挑戰「獅粉中秋造型賽」。（記者王姝琇攝）

Uni Girls韓籍啦啦隊員Mimi趙娟週與台韓混血Yovia，今日現身JINS新光三越台南小北門店。（記者王姝琇攝）Uni Girls韓籍啦啦隊員Mimi趙娟週與台韓混血Yovia，今日現身JINS新光三越台南小北門店。（記者王姝琇攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中