MLB》球速革命！ 先發火球男世代降臨 例行賽和季後賽皆創史上新高

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流球星大谷翔平將在國聯分區系列賽打頭陣，雙刀出鞘對戰費城人，有望在季後賽飆出100英哩以上的火球。《棒球美國》撰文指出，先發投手飆出100英哩的火球時代已經到來。

《棒球美國》撰文指出，過去飆出100英哩以上的火球，曾是頂尖終結者才能享有的特權，後來逐漸擴展到其他牛棚投手，如今甚至連先發投手也能在投超過75球的情況下，依然持續投出破百英哩的球，這已經變得十分平常。

在2025年例行賽，先發投手共投出761顆100英里以上的速球，這個數字幾乎是前一年264球的三倍。包括道奇的大谷翔平在內，共有23名先發投手能夠飆出三位數。這股趨勢延續到了10月季後賽，在外卡系列賽中，先發火球男已經投出51顆至少100英哩的速球，這已經超過2020年季後賽最多紀錄，而2025年的季後賽還有三輪比賽尚未進行。

今年紅人火球王牌格林（Hunter Greene）就投出了28顆100英哩以上的火球，老虎塞揚強投史庫柏爾（Tarik Skubal）和洋基超新星施利特勒（Cam Schlittler）都是11顆並列第2多，紅襪強投克羅切（Garrett Crochet）則是以1顆排名第3。隨著史庫柏爾晉級，大谷翔平也將首度在季後賽以投手身分登板，未來還會有更多破百英哩的火球出現。

季後賽投出最多100英哩火球的紀錄，由車禍逝世的前皇家火球男范屈拉（Yordano Ventura）所保持，共累積32顆，在2014年曾投出10顆101英哩以上的火球，更是唯二在季後賽飆出102英哩的投手，另外一位為三屆賽揚強投韋蘭德（Justin Verlander）。

