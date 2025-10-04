TPVL》中職會長蔡其昌開球 企聯三連霸王者連莊2連勝到手

中華職棒大聯盟會長蔡其昌蒞臨現場開球。（連莊提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕TPVL台中連莊今在主場台灣體大體育館以25：18、25：14、25：20橫掃桃園雲豹飛將，開季2連勝到手。

在企業排球聯賽締造三連霸的台中連莊強勢進軍職排，上週在聯盟開幕戰以直落三擊敗伊斯特開胡，今在台中迎來主場隊史首戰，中職會長蔡其昌、前榮譽領隊教育部政務次長張廖萬堅都現身開球。

兩隊開賽都還在尋找手感，輪流發生發球失誤，連莊靠吳宗軒以及漢佳與施琅兩名外援輪流得手，在首局後半段甩開雲豹糾纏，靠吳宗軒在局末點的Ace順利先下一城，連莊接下來再以8：2攻勢開局，「蒙古王者」漢佳展現全能攻擊手段，幫助連莊搶下聽牌優勢。

沒有退路的雲豹第3局仍難以抵檔連莊攻勢，被對手打出8：2一波流，雖然展現韌性步步進逼，數度追到只剩2分差，不過連莊關鍵時刻穩定發揮，直落三順利關門。漢佳與吳宗軒都有17分進帳，施琅進帳16分，桃園雲豹飛將以劉鴻敏11分最佳。

連莊主攻手漢佳。（連莊提供）

連莊主攻手施琅。（連莊提供）

連莊副攻手吳宗軒。（連莊提供）

連莊開季2連勝。（連莊提供）

