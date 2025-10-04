自由電子報
中職》凌晨5點出發來台！「AI女神」李珠珢感謝球迷一整年支持

2025/10/04 17:08

Fubon Angels啦啦隊的「AI女神」李珠珢。（記者陳志曲攝）Fubon Angels啦啦隊的「AI女神」李珠珢。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕今富邦悍將主場和樂天桃猿交手，是原訂富邦「わくわく日本祭」主題週。當天原本有班的李珠珢，今天再次返台，是她本季最後一場應援。

李珠珢說，因為9月初的比賽延賽，今天她凌晨5點就從南韓出發搭飛機來台，特別回來一趟，希望完成這場應援。

今年來台成為Fubon Angels一員，被問及本季印象最深刻的事，李珠珢思考了一陣子，她說：「有很多很印象深刻的時刻，最有印象是起亞虎來交流的時候。那時候來到富邦沒多久，就又跟很多之前一起應援的姐姐們又見面，很特別。」

至於今年底規劃，李珠珢說，年底預計還是會再來台灣，南韓當地的活動則是未定。李珠珢也說，第一次決定要來台發展時，其實也下了不容易的決定，所以希望明年也能繼續來台應援。

一整年下來，李珠珢自認每天認真準備跟練舞，給了自己應援「100分」。李珠珢也感謝球迷粉絲，說：「謝謝粉絲們關心，還擔心我有沒有好好吃飯，我吃得很好。感謝大家的關心，希望明年成為更好的人、給大家更多的愛。」

