體育 即時新聞

MLB季後賽》連用三名先發左投對付大谷翔平？ 費城球星點出關鍵

2025/10/04 19:04

大谷翔平。（資料照，路透）大谷翔平。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕5戰3勝制的國聯分區賽明天開打，費城人將在主場強碰衛冕軍道奇，費城人推出左投桑契斯（Cristopher Sánchez），而道奇日本巨星大谷翔平將上演季後賽生涯首次的投打二刀流。相較於道奇公布前3戰先發，費城總教練湯姆森（Rob Thomson）則僅公布G1的先發投手，外媒體推測費城人有可能會用3名先發左投對付道奇。

根據費城人官網指出，費城人有可能在季後賽推出桑契斯、R.蘇亞雷斯（Ranger Suarez）、魯薩多（Jesus Luzardo）的先發左投輪值。這是費城人隊史自2009年之後，再度3名左投扛季後賽前三場先發，這項紀錄不包含開局投手。

2009年費城人在國聯分區賽的前三號先發，分別是名投李伊（Cliff Lee）、漢默斯（Cole Hamels）、哈普（J.A. Happ）。當時也是自2000年以來，唯一季後賽前三戰連用3名左投先發的球隊。

費城人左投桑契斯。（資料照，法新社）費城人左投桑契斯。（資料照，法新社）

費城人官網分析，雖然大聯盟中的右投多於左投，但無論是左投還右投，各隊通常不喜歡連3場讓對手遇到相同類型的投手。

湯姆森今天受訪說明，魯薩多偏向速球型投手，蘇亞雷斯則是技巧派投手，「我認為這是兩種完全不同風格的投手，所以並不是連續派出同樣類型的人上場，我對此感到滿意，如果我們真的這麼做的話。」

費城人明星捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）認為，「我們幾位左投在投球風格和球威差異相當大，他們使用的球種不同，球速也不一樣。雖然他們都是左投，我們會用這3人以不同的方式攻擊對方打者，我認為這不是什麼挑戰。」

費城人左投R.蘇亞雷斯。（資料照，美聯社）費城人左投R.蘇亞雷斯。（資料照，美聯社）

桑契斯今年交出13勝5敗、防禦率2.50，單季賞212次三振、吃下202局是生涯新高。桑契斯的伸卡球平均球速為95.5英里，招牌武器變速球被視為全大聯盟最佳之一；魯薩多是火球派投手，四縫線速球平均為96.5英哩，最快丟到99.6英哩，主要變化球是橫掃球，對手面對這顆武器的打擊率僅1成78、揮空率高達43.7％；R.蘇亞雷斯的伸卡球平均速度為90.1英哩，搭配變速球、卡特球、四縫線速球，運用精準控球壓制對手。

道奇打線主要的左打者，包含大谷翔平以及MVP強打佛里曼（Freddie Freeman）。大谷翔平本季面對左投的打擊三圍是0.279/0.344/0.554，其整體攻擊指數（OPS）為0.898，大谷本季面對右投的OPS為1.076是全大聯盟第二佳；佛里曼本季面對左投的打擊三圍是0.285/0.349/0.506，其OPS為0.855，佛里曼生涯面對右投的OPS為0.937。

瑞爾穆托指出，「顯然，他們（道奇）最好的兩位打者都是左打，他們面對左投的成績也不錯，但面對右投則是菁英中的菁英。」

費城人左投魯薩多。（資料照，美聯社）費城人左投魯薩多。（資料照，美聯社）

