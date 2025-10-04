自由電子報
體育 棒球 學生棒球

立德盃全國青少年棒賽 台中中山國中擊敗地主高雄忠孝國中奪冠

2025/10/04 17:53

立德盃全國青少年棒賽，台中中山國中擊敗地主高雄忠孝國中奪冠。（教育局提供）立德盃全國青少年棒賽，台中中山國中擊敗地主高雄忠孝國中奪冠。（教育局提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕立德盃第12屆全國青少棒辦錦標賽，經過6天的纏鬥，今天（4日）落幕，今年代表台灣至美國參賽的中山國中抱回小馬聯盟、LLB雙冠，也是去年立德盃冠軍隊，今年再度與地主隊高雄忠孝國中狹路相逢，結果忠孝國中不敵台中市中山國中，終場以1比5落敗屈居亞軍，中山國中衛冕成功，再度奪得立德盃冠軍。

中山國中、忠孝國中6天賽程均以全勝戰績，打入冠亞軍之戰，中山國中剛代表台灣在美國爭得雙冠，氣勢如虹，打擊火力全開，守備也較地主忠孝國中略勝一籌，全場沒有任何失誤，並揮出5支安打，一局1比1與忠孝國中打成平手，二局下拿下2分，五局下再下2分，終場就以5比1奪冠。

忠孝國中總教練倪國展說，連續飆戰2局，參賽隊員顯得比較疲憊，但不是主要落敗原因，忠孝國中會根據這次經驗調整訓練方式，彌補與加強打擊火力。

2025高雄市第十二屆立德盃全國青少棒錦標賽，其中台北市重慶國中、桃園新明國中並列季軍；打擊獎新明國中胡晉睿、重慶國中葉????豪、重慶國中周震泉。投手獎中山國中廖承恩，美技獎忠孝國中許致齊，功勞獎中山國中全聖平。總教練獎中山國中藍文權教練。教練獎中山國中杜文孝、高群峰教練。

