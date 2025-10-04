自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB季後賽》前次遭大谷翔平5局無安打 費城球星：對我們來說是個挑戰...

2025/10/04 20:55

大谷翔平。（資料照，路透）大谷翔平。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕5戰3勝制的國聯分區賽明天開打，費城人將在主場強碰衛冕軍道奇，這是雙方自2009年之後再度季後賽戰場交手，費城人推出左投桑契斯（Cristopher Sánchez），而道奇日本巨星大谷翔平將上演季後賽生涯首次的投打二刀流。費城明星捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）認為，大谷翔平的速球會往上竄，變化球很銳利。

「投手大谷」在美國時間9月16日對上費城人，交出5局無安打比賽、賞5次三振，僅丟1次保送。「投手大谷」今年先發14場，交出1勝1敗、防禦率2.84，共投47局賞62次三振，被打擊率2成27，每局被上壘率（WHIP）為1.04。

瑞爾穆托。（資料照，法新社）瑞爾穆托。（資料照，法新社）

瑞爾穆托說，當天自己沒有上場面對大谷翔平，但聽其他隊友們說他的尾勁很好，能很好地混搭球種，讓自家打者失去平衡，「所以他顯然對我們來說是個挑戰。但我認為希望第二次面對到他，應該會有幫助。」

道奇近年打造豪華軍團，引起球界、球迷們看法不一。費城人強打哈波（Bryce Harper）在今年4月受訪時力挺道奇，「我覺得只有輸家才會抱怨，我認為他們是一支很棒的球隊，也是很出色的球團。」

這個賽季結束後成為自由球員的瑞爾穆托，今天也讚賞道奇球團，「他們就是大聯盟應有的典範，每年都全力取勝，球團老闆很出色，管理層也很優秀，那是一支其他球隊都仰望的球團。而我覺得我們（費城人）同樣也是。我認為這次的對決會非常精采。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中