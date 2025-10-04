MLB季後賽》前次遭大谷翔平5局無安打 費城球星：對我們來說是個挑戰...

大谷翔平。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕5戰3勝制的國聯分區賽明天開打，費城人將在主場強碰衛冕軍道奇，這是雙方自2009年之後再度季後賽戰場交手，費城人推出左投桑契斯（Cristopher Sánchez），而道奇日本巨星大谷翔平將上演季後賽生涯首次的投打二刀流。費城明星捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）認為，大谷翔平的速球會往上竄，變化球很銳利。

「投手大谷」在美國時間9月16日對上費城人，交出5局無安打比賽、賞5次三振，僅丟1次保送。「投手大谷」今年先發14場，交出1勝1敗、防禦率2.84，共投47局賞62次三振，被打擊率2成27，每局被上壘率（WHIP）為1.04。

瑞爾穆托說，當天自己沒有上場面對大谷翔平，但聽其他隊友們說他的尾勁很好，能很好地混搭球種，讓自家打者失去平衡，「所以他顯然對我們來說是個挑戰。但我認為希望第二次面對到他，應該會有幫助。」

道奇近年打造豪華軍團，引起球界、球迷們看法不一。費城人強打哈波（Bryce Harper）在今年4月受訪時力挺道奇，「我覺得只有輸家才會抱怨，我認為他們是一支很棒的球隊，也是很出色的球團。」

這個賽季結束後成為自由球員的瑞爾穆托，今天也讚賞道奇球團，「他們就是大聯盟應有的典範，每年都全力取勝，球團老闆很出色，管理層也很優秀，那是一支其他球隊都仰望的球團。而我覺得我們（費城人）同樣也是。我認為這次的對決會非常精采。」

