全運會體操》「鞍馬王子」李智凱6連霸 唐嘉鴻單槓4連冠

〔記者梁偉銘／綜合報導〕114年雲林全國運動會男子競技體操，「鞍馬王子」李智凱完美落地6連霸，「世界貓王」唐嘉鴻也在拿手單槓完成4連冠，兩位奧運得牌名將都有信心延續良好狀態，兩週後雅加達世界錦標賽再創佳績。

東京奧運銀牌李智凱穩健出擊，單項鞍馬設定難度分原本試著提高到5.4分，但後來變成5.2分，不過執行分取得8.766，總分13.966，為這3天來成績最佳，「原本預期昨天比完全能，今天可能身體會比較有反應或疲勞，但整個狀況其實挺好的。」

29歲的李智凱去年意外無緣巴黎奧運，動手術休息復健半年多，今年初復出5月開始征戰世界盃挑戰賽，為因應體操新周期規則變化，一套動作中最多只能有4個擅長的湯瑪士迴旋，其餘得用併腿迴旋或編排新動作組合，「併腿迴旋就是最熟悉的陌生人，對它就是又愛又恨，現在還在嘗試中，盡快找到屬於自己的節奏。」

李智凱曾在2018世錦賽摘銅、2019年奪銀，先前巴黎完成的新動作正在審核中，他希望這次獎牌成色更上層樓，「一步步努力，給自己設定明確的方向，不管亞運或爭取奧運資格都可以更順利。」

至於巴黎奧運得銅的唐嘉鴻，今單槓以難度分5.6（+0.1）、執行分8.900，拿到14.600高分摘金，賽後感謝親友團連3天場邊加油打氣，「特別是我太太，平常訓練跟比賽都非常支持，家人這次也到現場，好久沒在國內比賽，聽到他們喊聲很溫馨，也更有衝勁。」今年6月南韓亞錦賽單槓摘金的他，力拚世錦賽站上頒獎台，再度締造台灣歷史。

