PLG》有信心獵鷹會比上季更好 總經理王澄緯預告將迎「爆炸性洋將」

台鋼獵鷹總經理王澄緯。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕台鋼獵鷹上季轉戰PLG，最後止步季後賽首輪，休賽季迎來陳范柏彥等好手加盟，總經理王澄緯表示，有信心球隊比上季更加出色，更預告週三將宣布一位「爆炸性洋將」加盟。

獵鷹去年從T1轉戰PLG，例行賽以13勝11敗作收，最後在季後賽首輪不敵富邦勇士，王澄緯指出，上季最大問題是板凳深度不足，今年除簽下上季效力鋼鐵人的陳范柏彥，也網羅後衛王律翔、在選秀指名林宇謙，「（李）允傑和（張）志豪也比去年更加成熟，都有慢慢接軌上來。」

請繼續往下閱讀...

陳范柏彥和谷毛唯嘉從花蓮自強國中、能仁家商到健行科技大學，學生時期一路同隊10年，職業生涯分道揚鑣後，如今將在府城再度並肩作戰，王澄緯表示，「他們從小一起打到大，對彼此很熟悉，我覺得這個組合會是我們能走多遠的關鍵。」

外援方面，獵鷹先前續約大前鋒翟蒙、簽下美籍雙能衛多比，王澄緯更預告，最後一名外援相當值得期待，是具有NBA資歷的大洋將，「禮拜三會公布，大家可以期待一下。」

王澄緯提到，上季是奧地利籍總教練柯納第一個完整賽季，在建立一年的體系後，相信今年團隊的化學反應會更好，「我相信我們會比去年更好，但好到哪裡，能不能好到足以跨過富邦這座山，要打了才知道。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法