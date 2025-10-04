自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 PLG

PLG》有信心獵鷹會比上季更好 總經理王澄緯預告將迎「爆炸性洋將」

2025/10/04 19:05

台鋼獵鷹總經理王澄緯。（記者盧養宣攝）台鋼獵鷹總經理王澄緯。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕台鋼獵鷹上季轉戰PLG，最後止步季後賽首輪，休賽季迎來陳范柏彥等好手加盟，總經理王澄緯表示，有信心球隊比上季更加出色，更預告週三將宣布一位「爆炸性洋將」加盟。

獵鷹去年從T1轉戰PLG，例行賽以13勝11敗作收，最後在季後賽首輪不敵富邦勇士，王澄緯指出，上季最大問題是板凳深度不足，今年除簽下上季效力鋼鐵人的陳范柏彥，也網羅後衛王律翔、在選秀指名林宇謙，「（李）允傑和（張）志豪也比去年更加成熟，都有慢慢接軌上來。」

陳范柏彥和谷毛唯嘉從花蓮自強國中、能仁家商到健行科技大學，學生時期一路同隊10年，職業生涯分道揚鑣後，如今將在府城再度並肩作戰，王澄緯表示，「他們從小一起打到大，對彼此很熟悉，我覺得這個組合會是我們能走多遠的關鍵。」

外援方面，獵鷹先前續約大前鋒翟蒙、簽下美籍雙能衛多比，王澄緯更預告，最後一名外援相當值得期待，是具有NBA資歷的大洋將，「禮拜三會公布，大家可以期待一下。」

王澄緯提到，上季是奧地利籍總教練柯納第一個完整賽季，在建立一年的體系後，相信今年團隊的化學反應會更好，「我相信我們會比去年更好，但好到哪裡，能不能好到足以跨過富邦這座山，要打了才知道。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中