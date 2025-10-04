中職》接到上一軍的電話 何品室融：有點不敢置信

樂天桃猿何品室融。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕樂天桃猿20歲新秀何品室融今天首次上一軍，就被排上先發名單守右外野打第2棒，他表示，因為上半季有機會上一軍卻受傷，這次接到通知時有點不敢置信，一直想著「會是我嗎？」直到接到電話才真的確定。

何品室融指出，6月底曾經上來一軍隨隊，也知道有機會登錄一軍，不料上一軍的前1天在二軍比賽，右手手腕在撲接時折到受傷，「真的很可惜，同屆很多人都上來過，首安也達成了，我好不容易就差1場，結果受傷沒能上去，真的很難過。」

請繼續往下閱讀...

何品室融今年在二軍出賽57場，在195個打數擊出41支安打，打擊率0.210，有17分打點、6次盜壘，他認為，今年的表現沒有很好，想做的事情都沒做到，希望在跑壘上有所突破，「以前在高中很少盜壘，進職棒後想說，能跑就多跑，但最後不到10盜，真的滿少的。」

何品室融表示， 原本設定的目標是2年內升上一軍，雖然今年趕在球季尾聲上到一軍，卻沒有達成他的目標，但感謝教練團給予機會，希望用表現證明自己，「希望在一軍是可以常駐，不只是短暫的體驗，這個目標可能有點遙遠，還要一點時間。」

何品室融認為，隊上很多學長都是他的學習目標，不論跑壘、打擊都以學長為榜樣，因為很喜歡林立、林承飛的打擊，希望能向兩人看齊，跑壘與守備想學習陳晨威。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法