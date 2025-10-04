自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》接到上一軍的電話 何品室融：有點不敢置信

2025/10/04 19:10

樂天桃猿何品室融。（記者陳志曲攝）樂天桃猿何品室融。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕樂天桃猿20歲新秀何品室融今天首次上一軍，就被排上先發名單守右外野打第2棒，他表示，因為上半季有機會上一軍卻受傷，這次接到通知時有點不敢置信，一直想著「會是我嗎？」直到接到電話才真的確定。

何品室融指出，6月底曾經上來一軍隨隊，也知道有機會登錄一軍，不料上一軍的前1天在二軍比賽，右手手腕在撲接時折到受傷，「真的很可惜，同屆很多人都上來過，首安也達成了，我好不容易就差1場，結果受傷沒能上去，真的很難過。」

何品室融今年在二軍出賽57場，在195個打數擊出41支安打，打擊率0.210，有17分打點、6次盜壘，他認為，今年的表現沒有很好，想做的事情都沒做到，希望在跑壘上有所突破，「以前在高中很少盜壘，進職棒後想說，能跑就多跑，但最後不到10盜，真的滿少的。」

何品室融表示， 原本設定的目標是2年內升上一軍，雖然今年趕在球季尾聲上到一軍，卻沒有達成他的目標，但感謝教練團給予機會，希望用表現證明自己，「希望在一軍是可以常駐，不只是短暫的體驗，這個目標可能有點遙遠，還要一點時間。」

何品室融認為，隊上很多學長都是他的學習目標，不論跑壘、打擊都以學長為榜樣，因為很喜歡林立、林承飛的打擊，希望能向兩人看齊，跑壘與守備想學習陳晨威。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中