體育 棒球 中職

中職》逆轉你的逆轉！藍寅倫代打再見轟助台鋼二軍扳平戰局

2025/10/04 19:12

藍寅倫代打敲再見轟。（中職提供）藍寅倫代打敲再見轟。（中職提供）

〔記者林宥辰／新北報導〕富邦悍將二軍昨靠著鈴木駿輔8局好投，延長賽險勝台鋼二軍搶得聽牌優勢，今雙方靠長打分出勝負，富邦二軍林莛淯9局上逆轉3分砲，但9局下台鋼代打藍寅倫擊出再見3分砲，台鋼二軍終場6:5贏球，將二軍總冠軍戰戰局扳平。

台鋼雄鷹季中重金禮聘的大聯盟級洋投那瑪夏，今扛關鍵一戰先發，富邦二軍則推出陳品宏先發。

4局上，富邦二軍首位打者陳愷佑，從那瑪夏手中擊出三壘安打，1出局後，高國麟適時安打，富邦先馳得點。不過，台鋼二軍4局下馬上反擊，黃劼希、林威漢安打，陳品宏暴投讓台鋼追平。

陳品宏。（中職提供）陳品宏。（中職提供）

那瑪夏投5局退場，6局雙方再次上演先後得分戲碼，楊達翔登板單局2保送，楊泯貽適時安打，富邦一度又超前；6局下，胡冠俞陽春砲回擊，台鋼再次追成平手。

台鋼雄鷹8局下攻下關鍵一分，靠的是捕手吳柏萱陽春砲，取得1分領先。吳柏萱2022年季中選秀落選，隨即和台鋼簽下自培約，去年初轉為正式選手，一、二軍例行賽都還未開轟的他，職棒生涯首轟出現在二軍總冠軍賽。

8局起登板的吉田一將，9局上遇到亂流，被首位打者蔡袁華辰敲安，1出局後對陳愷佑投出保送，造成一二壘有人危機，面對林莛淯時，投捕發生捕逸造成二三壘有人，林莛淯接著擊出逆轉3分砲，在重播輔助判決後確認為原判，富邦逆轉戰局。

9局下，陳鐿中登板關門，2出局後，董秉軒代打，和湯家豪接連敲安，台鋼再換代打藍寅倫，藍寅倫擊出代打再見3分砲，台鋼搶下勝利。

那瑪夏。（中職提供）那瑪夏。（中職提供）

林威漢。（中職提供）林威漢。（中職提供）

湯家豪。（中職提供）湯家豪。（中職提供）

陳愷佑。（中職提供）陳愷佑。（中職提供）

林莛淯。（中職提供）林莛淯。（中職提供）

藍寅倫代打敲再見轟。（中職提供）藍寅倫代打敲再見轟。（中職提供）

台鋼擊敗悍將，將二軍總冠軍戰戰局扳平。（中職提供）台鋼擊敗悍將，將二軍總冠軍戰戰局扳平。（中職提供）

