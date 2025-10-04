中職》魔力藍生涯對樂天首勝開胡 富邦悍將睽違6年再次6連勝

富邦悍將先發投手魔力藍。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕在超過萬人進場的見證下，富邦悍將今天在主場新莊以7：2擊敗樂天桃猿，以睽違2277天的6連勝結束2025年球季，魔力藍也以7局無失分的優質先發，成為富邦本季唯一10勝投手，生涯對樂天首勝總算開張。

富邦4局下重啟攻勢，靠董子恩保送、陳真與林岳谷安打攻佔滿壘，先趁陳克羿暴投先馳得點，潘瑋祥、葉子霆連續安打追加3分，富邦單局灌進4分以4：0領先，6局下再靠池恩齊安打、王念好2分彈追加3分，把領先擴大到7：0。

魔力藍用93球投7局，僅被打2支安打無失分，首次在中職達成單季10勝，也繼羅力（2017-19年）、伍鐸（2018年）、陳仕朋（2019年）、索沙（2020年）、羅戈（2024年）後，成為富邦接手球隊9年來第6位單季10勝投手，並中止生涯對樂天7連敗。

富邦前次6連勝在2019年6月30日至7月11日，當時總教練是陳連宏，今天追平富邦接手球隊後的最長連勝紀錄。富邦在上、下半季補賽週合計10勝1敗，今年10月以4勝0敗作收。總教練陳金鋒也靠這波封關6連勝，生涯執教勝場來到99勝，明年開季首戰將邁向生涯執教100勝。

