中職》鋒總總結今年球季 「不管今年表現好壞，明年都是新的開始」

2025/10/04 21:14

富邦悍將。（記者陳志曲攝）富邦悍將。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕富邦悍將今天在主場封關戰以7：2擊敗樂天桃猿，拿到睽違2277天的6連勝，追平富邦接手球隊後的最長連勝紀錄，總教練陳金鋒表示，不管今年表現好壞，明年都是新的開始，選手要更努力打出成績回饋球迷。

陳金鋒指出，這批年輕選手的長打雖然不多，重要的安打在連勝期間都有打出來，加上速度優勢讓作戰順暢度更好，雖然開季沒有很順利，最大收穫是有更多年輕人累積經驗，「每個人都可以頂替上來，不一定是誰在那個位置上，這是內部循環很好的競爭。」

陳金鋒認為，這批選手從一開始自信比較不足，對比賽的理解能力也沒那麼好，但慢慢從一直失敗、緊張，到現在至少知道自己該做什麼，「他們面對某個層級的選手已經沒有問題，如何突破更高層級的對手，打出更有張力的比賽，這是職業選手必須不斷進步的過程。」

這場觀眾10012人，是富邦今年在新莊第8場觀眾人數破萬，富邦本季60場主場平均每場觀眾10653人，比去年成長45.79％是各隊主場最多，陳金鋒說：「感謝球迷對我們的支持，我們必須再更努力，打出更好的成績，回饋支持我們的球迷，這是我們要去努力，而且要達成的。」

富邦悍將總教練陳金鋒。（記者陳志曲攝）富邦悍將總教練陳金鋒。（記者陳志曲攝）

