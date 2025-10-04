自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》大都會灑234億約簽索托卻無緣季後賽 費城強打嘆：棒球非常難...

2025/10/04 22:07

大都會無緣季後賽。（資料照，美聯社）大都會無緣季後賽。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕紐約大都會今年季前以15年7.65億美元大約簽下26歲強打索托（Juan Soto），但大都會本季先盛後衰，最後以83勝79敗作收，無緣季後賽戰場。費城人強打卡斯泰拉諾斯（Nick Castellanos）近日在Podcast節目「Foul Territory」對此坦言，「棒球非常難。」

「Foul Territory」節目主持人之一、前洋基捕手克拉茲（Erik Kratz）提到，是否訝異有哪一支球隊沒有進季後賽

對此，卡斯泰拉諾斯先是想了一下，接著說：「你總是會有點驚訝，當一支球隊花了7.6億美元在一名選手身上，卻沒有打進季後賽。」

「我很訝異嗎？我不知道。因為棒球是非常難的。」卡斯泰拉諾斯說，「這不是要說什麼的。但通常有球隊有那樣等級的補強，球隊應該會比過去更好。」卡斯泰拉諾斯指的就是大都會在去年季後以15年7.65億美元大約簽下索托，最後卻無緣季後賽。

索托今年出賽160場，交出43轟、105分打點，打擊率2成63，整體攻擊指數（OPS）為0.921。索托本季跑出38次盜壘成功寫個人生涯新高，與海盜克魯茲（Oneil Cruz）並列國聯盜壘王。

費城人卡斯泰拉諾斯。（資料照，路透）費城人卡斯泰拉諾斯。（資料照，路透）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中