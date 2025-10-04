MLB》大都會灑234億約簽索托卻無緣季後賽 費城強打嘆：棒球非常難...

大都會無緣季後賽。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕紐約大都會今年季前以15年7.65億美元大約簽下26歲強打索托（Juan Soto），但大都會本季先盛後衰，最後以83勝79敗作收，無緣季後賽戰場。費城人強打卡斯泰拉諾斯（Nick Castellanos）近日在Podcast節目「Foul Territory」對此坦言，「棒球非常難。」

「Foul Territory」節目主持人之一、前洋基捕手克拉茲（Erik Kratz）提到，是否訝異有哪一支球隊沒有進季後賽。

對此，卡斯泰拉諾斯先是想了一下，接著說：「你總是會有點驚訝，當一支球隊花了7.6億美元在一名選手身上，卻沒有打進季後賽。」

「我很訝異嗎？我不知道。因為棒球是非常難的。」卡斯泰拉諾斯說，「這不是要說什麼的。但通常有球隊有那樣等級的補強，球隊應該會比過去更好。」卡斯泰拉諾斯指的就是大都會在去年季後以15年7.65億美元大約簽下索托，最後卻無緣季後賽。

索托今年出賽160場，交出43轟、105分打點，打擊率2成63，整體攻擊指數（OPS）為0.921。索托本季跑出38次盜壘成功寫個人生涯新高，與海盜克魯茲（Oneil Cruz）並列國聯盜壘王。

費城人卡斯泰拉諾斯。（資料照，路透）

