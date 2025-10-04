WTT大滿貫》16歲郭冠宏領軍闖進U19男單8強 台灣隊首度締造「大四喜」紀錄

郭冠宏在16賽擊敗日本新星川上流星，挺進U19男單8強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕在16歲合庫小將郭冠宏領軍下，台灣隊4大好手包括張佑安、洪敬愷和徐絃家，今晚都順利闖進2025年WTT中國青少年大滿貫賽U19歲組男單8強，首度締造「大四喜」紀錄。

郭冠宏在第一階段小組賽3戰全勝，以分組第一晉級，16強對決8月才奪下瑞典歐洲青少年大滿貫賽U19男單冠軍的日本新星川上流星，以4:1（7:1、7:2、4:7、7:6、7:3）快意獲勝，繼今年亞青團體賽之後拿下對戰2連勝，8強將對上另一名日本好手吉山和希。

今年3月摘下新加坡青少年大滿貫賽U19男單冠軍的張佑安，在小組賽雖然以3:4敗給南韓好手權赫，僅獲得分組第2，但他在16強賽面對U19世界排名第3的南韓頭號種子金佳溫，一度壓著對手打，以4:1（7:4、7:2、7:3、4:7、7:1）過關，繼新加坡大滿貫決賽之後再度擊敗金佳恩，8強將遭遇世界排名38的地主名將溫瑞博。

一銀小將洪敬愷在16強迎戰權赫，雙方過去交手8次，小洪以5勝3負占上風，包括今年永珍青少年挑戰賽U19男單決賽也以直落三過關，今晚洪敬愷也未遭遇對手頑抗，以7:2、7:4、7:2、7:6直落四取勝，8強將和徐絃家上演「台灣內戰」。

17歲的徐絃家在小組賽1:4不敵溫瑞博，以分組第2晉級，但他在16強賽火力全開，4:1（7:5、7:3、7:3、2:7、7:0）力退地主好手黃旭男，首度闖進大滿貫賽4強。

