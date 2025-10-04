自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 桌球

WTT大滿貫》16歲郭冠宏領軍闖進U19男單8強 台灣隊首度締造「大四喜」紀錄

2025/10/04 21:20

郭冠宏在16賽擊敗日本新星川上流星，挺進U19男單8強。（取自WTT官網）郭冠宏在16賽擊敗日本新星川上流星，挺進U19男單8強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕在16歲合庫小將郭冠宏領軍下，台灣隊4大好手包括張佑安、洪敬愷和徐絃家，今晚都順利闖進2025年WTT中國青少年大滿貫賽U19歲組男單8強，首度締造「大四喜」紀錄。

郭冠宏在第一階段小組賽3戰全勝，以分組第一晉級，16強對決8月才奪下瑞典歐洲青少年大滿貫賽U19男單冠軍的日本新星川上流星，以4:1（7:1、7:2、4:7、7:6、7:3）快意獲勝，繼今年亞青團體賽之後拿下對戰2連勝，8強將對上另一名日本好手吉山和希。

今年3月摘下新加坡青少年大滿貫賽U19男單冠軍的張佑安，在小組賽雖然以3:4敗給南韓好手權赫，僅獲得分組第2，但他在16強賽面對U19世界排名第3的南韓頭號種子金佳溫，一度壓著對手打，以4:1（7:4、7:2、7:3、4:7、7:1）過關，繼新加坡大滿貫決賽之後再度擊敗金佳恩，8強將遭遇世界排名38的地主名將溫瑞博。

一銀小將洪敬愷在16強迎戰權赫，雙方過去交手8次，小洪以5勝3負占上風，包括今年永珍青少年挑戰賽U19男單決賽也以直落三過關，今晚洪敬愷也未遭遇對手頑抗，以7:2、7:4、7:2、7:6直落四取勝，8強將和徐絃家上演「台灣內戰」。

17歲的徐絃家在小組賽1:4不敵溫瑞博，以分組第2晉級，但他在16強賽火力全開，4:1（7:5、7:3、7:3、2:7、7:0）力退地主好手黃旭男，首度闖進大滿貫賽4強。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中