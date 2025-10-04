自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》魔力藍成為富邦本季唯一10勝投手 希望明年能續留悍將

2025/10/04 21:24

富邦悍將魔力藍拿下本季第10勝，獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）富邦悍將魔力藍拿下本季第10勝，獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕富邦悍將今天在主場封關戰以7：2擊敗樂天桃猿，拿到睽違2277天的6連勝，魔力藍也以7局無失分的優質先發，成為富邦本季唯一的10勝投手，對於明年是否續留富邦，他表示，很喜歡富邦這支球隊，經紀公司會與球團持續聯繫。

魔力藍賽前對樂天0勝7敗、防禦率6.53，這場面對樂天以年輕選手為主的打線，用93球投7局，僅被打2支安打無失分，繼羅力、伍鐸、陳仕朋、索沙、羅戈後，成為富邦接手球隊後第6位單季10勝投手，並以生涯對樂天首勝中止對戰7連敗。

魔力藍指出，感謝隊友在守備與打擊上的幫助，捕手豊暐在搭配上也給他很大信心，賽前知道會對樂天，能以對戰首勝結束球季對他很有意義，今年也是他開刀後第1個完整球季，能健康完成對他非常重要，隨著球季結束終於可以喘一口氣。

富邦領隊林華韋於賽前透露，球團已經開始討論洋將續約與補強方向，魔力藍表示，經紀公司在休季期間應會與球團聯繫，接下來就看未來如何發展，「富邦今年雖然沒能打進季後賽，但我覺得明年很有機會，我很喜歡這支球隊，隊友對我都很好，給我一種家的感覺。」

富邦悍將魔力藍拿下本季第10勝，獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）富邦悍將魔力藍拿下本季第10勝，獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）

富邦悍將魔力藍拿下本季第10勝，獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）富邦悍將魔力藍拿下本季第10勝，獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中