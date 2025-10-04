中職》魔力藍成為富邦本季唯一10勝投手 希望明年能續留悍將

富邦悍將魔力藍拿下本季第10勝，獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕富邦悍將今天在主場封關戰以7：2擊敗樂天桃猿，拿到睽違2277天的6連勝，魔力藍也以7局無失分的優質先發，成為富邦本季唯一的10勝投手，對於明年是否續留富邦，他表示，很喜歡富邦這支球隊，經紀公司會與球團持續聯繫。

魔力藍賽前對樂天0勝7敗、防禦率6.53，這場面對樂天以年輕選手為主的打線，用93球投7局，僅被打2支安打無失分，繼羅力、伍鐸、陳仕朋、索沙、羅戈後，成為富邦接手球隊後第6位單季10勝投手，並以生涯對樂天首勝中止對戰7連敗。

魔力藍指出，感謝隊友在守備與打擊上的幫助，捕手豊暐在搭配上也給他很大信心，賽前知道會對樂天，能以對戰首勝結束球季對他很有意義，今年也是他開刀後第1個完整球季，能健康完成對他非常重要，隨著球季結束終於可以喘一口氣。

富邦領隊林華韋於賽前透露，球團已經開始討論洋將續約與補強方向，魔力藍表示，經紀公司在休季期間應會與球團聯繫，接下來就看未來如何發展，「富邦今年雖然沒能打進季後賽，但我覺得明年很有機會，我很喜歡這支球隊，隊友對我都很好，給我一種家的感覺。」

