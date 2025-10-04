自由電子報
體育 棒球 中職

中職》生涯初登場首局首打席敲首安 蔡琞傑卻異常平靜

2025/10/04 21:38

18歲中信兄弟菜鳥蔡琞傑。（中職提供）18歲中信兄弟菜鳥蔡琞傑。（中職提供）

〔記者羅志朋／高雄報導〕18歲的中信兄弟菜鳥蔡琞傑，今天對台鋼雄鷹完成生涯初登場，扛1棒守二壘，首局首打席就敲出一壘安打，苦主是台鋼先發左投江承諺。

今年蔡琞傑從穀保家商畢業投入中職季中選秀獲兄弟第1輪指名，簽約金490萬元，內、外野都可以守，他是今年U18世界盃國手。

兄弟總教練平野惠一表示，蔡琞傑生涯初登場首局首打席就擊出安打，很不容易，第一個打席就有「歡迎進入職棒」的感覺，以此為開端，之後讓他獲得不同的經驗獲得成長，對他來說，今天應該有很多收穫，也有很多想法，應該會是難忘的一天。

蔡琞傑單場3支1，吞2K，另選到1次保送，他說，沒想到會這麼快就上一軍，原本以為是替補上陣，結果竟然是先發，今天熱身的時候很緊張，比賽開打就還好，上場就想把揮棒做好，讓結果自然發生，沒想到首打席就能擊出安打。

生涯初登場首打席就敲出首安，蔡琞傑受訪時表情卻非常平靜，他說，「明天還有比賽，後面還有很長的生涯。」

從U18國家隊回到職業母隊，蔡琞傑說，國家隊的球衣重量很重，U18表現有點悶，回來就給自己重新出發的機會。

