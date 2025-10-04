日本格鬥女星菅原美優原拳盃首戰 對上台灣清大紀雅禎

日本格鬥女星菅原美優（左）首戰台灣原拳盃，對上清大紀雅禎。（台灣原住民拳擊協會提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕第10屆台灣原住民拳擊錦標賽，今（4日）午在高雄國際寒軒飯店進行國際交流戰！由日本格鬥界人氣選手菅原美優出賽，挑戰拳擊賽事48公斤級，強碰清華大學紀雅禎交流賽，晚間也進行開幕儀式。

「第10屆台灣原住民拳擊錦標賽」由台灣原住民拳擊協會主辦，今年特別特別邀請2024巴黎奧運拳擊銅牌得主陳念琴與吳詩儀擔任代言人，為「原拳盃」增添星光與榮耀。

台灣原住民拳擊協會表示，自創辦以來，「原拳盃」不僅是原住民族拳擊的舞台，更逐步成為全國拳擊選手的重要賽事，10年間，無數優秀選手在此嶄露頭角，走向國際舞台，讓「原拳盃」成為台灣拳擊運動的搖籃與象徵。

本屆賽事最大的看點，是日本格鬥界的超人氣選手—菅原美優（Sugawa Miyuu）以特邀國際嘉賓選手身份參賽，她被譽為「K-1 最可愛選手」的冠軍級人物，近期正式宣布從踢拳（K-1）轉戰拳擊運動，尋求新的挑戰，來台轉戰48公斤量級賽事，而與她對陣的，正是台灣的優秀選手—來自清華大學的紀雅禎，前冠軍與台灣學界好手之間的競技，十分吸睛。

