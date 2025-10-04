自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 桌球

WTT大滿貫》小組賽扳倒19歲中國新星 陳忞昕4連勝挺進U19女單8強

2025/10/04 21:58

陳忞昕在U19女單16強賽直落四解決馬來西亞小將，挺進8強。（取自WTT官網）陳忞昕在U19女單16強賽直落四解決馬來西亞小將，挺進8強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕16歲合庫女將陳忞昕今晚在2025年WTT中國青少年大滿貫賽U19女單16強戰，以直落四解決12歲馬來西亞小將莫哈德，8強將對決地主好手胡一；世界排名59的葉伊恬在16強激戰7局後不敵日本女將高森愛央，無緣晉級8強。

陳忞昕在小組賽以4:3逆轉8月才奪下瑞典歐洲青少年大滿貫賽U19女單冠軍的中國新星覃予萱，3戰全勝登上分組第一，16強對決小組賽爆冷擊敗台灣好手吳映萱的莫哈德，也以7:6、7:2、7:6、7:1強渡關山。

U15女單方面，台灣隊4人角逐，只有左手持拍的國泰小將林琬容通過小組賽考驗，以3連勝出線，16強她面對12歲的中國小將周昱妃，也以4:1（7:5、7:5、6:7、7:1、7:4）獲勝，8強將對決目前高居U13世界排名第一的中國天才女將祝啟慧，雙方今年兩度交手，林琬容都吞下敗仗。

U15男單賽事，14歲的陳凱程小組賽3戰全勝，包括4:2擊退中國劉子航，16強賽再以4:1（7:6、7:5、6:7、7:3、7:6）力克南韓小將馬渶旻，報了今年新加坡大滿貫賽8強賽落敗的一箭之仇，8強將遭遇中國的王梓寧。15歲的台南小將鄭旻修在16強戰也以4:1（7:3、7:4、7:5、6:7、7:3）收拾伊朗的洛雷斯塔尼，8強將碰上日本的平塚健友。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中