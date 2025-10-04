WTT大滿貫》小組賽扳倒19歲中國新星 陳忞昕4連勝挺進U19女單8強

陳忞昕在U19女單16強賽直落四解決馬來西亞小將，挺進8強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕16歲合庫女將陳忞昕今晚在2025年WTT中國青少年大滿貫賽U19女單16強戰，以直落四解決12歲馬來西亞小將莫哈德，8強將對決地主好手胡一；世界排名59的葉伊恬在16強激戰7局後不敵日本女將高森愛央，無緣晉級8強。

陳忞昕在小組賽以4:3逆轉8月才奪下瑞典歐洲青少年大滿貫賽U19女單冠軍的中國新星覃予萱，3戰全勝登上分組第一，16強對決小組賽爆冷擊敗台灣好手吳映萱的莫哈德，也以7:6、7:2、7:6、7:1強渡關山。

U15女單方面，台灣隊4人角逐，只有左手持拍的國泰小將林琬容通過小組賽考驗，以3連勝出線，16強她面對12歲的中國小將周昱妃，也以4:1（7:5、7:5、6:7、7:1、7:4）獲勝，8強將對決目前高居U13世界排名第一的中國天才女將祝啟慧，雙方今年兩度交手，林琬容都吞下敗仗。

U15男單賽事，14歲的陳凱程小組賽3戰全勝，包括4:2擊退中國劉子航，16強賽再以4:1（7:6、7:5、6:7、7:3、7:6）力克南韓小將馬渶旻，報了今年新加坡大滿貫賽8強賽落敗的一箭之仇，8強將遭遇中國的王梓寧。15歲的台南小將鄭旻修在16強戰也以4:1（7:3、7:4、7:5、6:7、7:3）收拾伊朗的洛雷斯塔尼，8強將碰上日本的平塚健友。

