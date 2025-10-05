MLB》「南韓沒人會丟152公里變速球...」李政厚談大聯盟投手可怕之處

李政厚。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕舊金山巨人南韓好手李政厚今年首度完整參與大聯盟賽季，他日前返國接受訪問時，表示自己一度擔心在球季中的打擊率會掉到1成，並提到大聯盟投手群最可怕的地方在於變化球。

李政厚日前返國接受訪問，他表示從未經歷過起伏這麼劇烈的一個賽季，「我感受到以前在棒球生涯中從未體驗過的情緒，一開始表現很好，但沒能以同樣的狀態作收。」

被問到陷入低潮時的心態，李政厚坦言曾經想過自己的打擊率是否會掉到1成，給自己施加很大的壓力，因為太在意結果，反而讓自己忽略該做的事，平常打不好會告訴自己：「下次一定可以打好」，但今年只要一次糟糕的打席會讓他感到非常沉重。李政厚也感謝獲得球隊裡許多人幫助，讓他非常感激。

至於被問及整季如何應對大聯盟投手的速球。李政厚對此回說，「大家都告訴去美國的球員要準備好應對速球，但我發現真正的挑戰其實是變化球，我面對在南韓從未見過的球路。速球即使在快，打久也會習慣，但變化球完全是不同的事。例如，在南韓沒有能丟出95英哩（約152公里）的變速球，在南韓那樣的球速會是速球。但在這裡，我常常無法判斷把它當做速球還是變化球來掌握揮棒時機，經歷許多試錯。未來的南韓打者，應該要知道美國的變化球有多麼不同。」

現年27歲的李政厚在2023年休賽季與巨人隊簽下6年1.13億美元（約新台幣34.6億元）合約，去年只打37場就因傷報銷。今年李政厚首度完整參與大聯盟賽季，出賽150場交出8轟、55分打點，打擊率2成66，整體攻擊指數 （OPS）為0.734，另有10次盜壘成功。

