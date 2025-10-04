MLB季後賽》道奇分區賽26人名單出爐 克蕭入列、領5億的康佛托又遭捨棄

克蕭。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕5戰3勝制的國聯分區賽G1明天登場，道奇將在客場面對費城人。道奇稍早公布球隊26人名單，有11名投手、15名野手，包含三屆塞揚強投克蕭（Clayton Kershaw）、左投班達（Anthony Banda），道奇隊仍沒有帶明星外野手康佛托（Michael Conforto）。

道奇隊在這輪的國聯分區賽，沒有帶24歲左投羅布列斯基（Justin Wrobleski）、23歲火球男亨利奎茲（Edgardo Henriquez），卻帶進克蕭和班達兩名左投。此外，南韓新人金慧成仍進入球隊26人名單。

道奇在國聯分區賽的26人名單中有5名左投，應對費城人的強力左打群，包含國聯全壘打王史瓦伯（Kyle Schwarber）、強打哈波（Bryce Harper）等人。

今年季後將退休的37歲名投克蕭，預計在季後賽擔任後援投手，這也是他生涯最後一個季後賽戰場。克蕭本季出賽23場有22場先發，戰績11勝2敗、防禦率3.36。

康佛托今年季前以1年1700萬美元（約新台幣5.2億元）加盟道奇，整季表現不理想，出賽138場交出12轟、36分打點，打擊率僅1成99、整體攻擊指數（OPS）0.638都是生涯最差。這是康佛托繼國聯外卡賽後，再度無緣球隊季後賽名單。

國聯分區賽首戰，道奇日本巨星大谷翔平將以投打二刀流出擊，這是他生涯首次在季後賽上演二刀流，對決費城人左投桑契斯（Cristopher Sánchez）。

Here’s your 26-man roster for the NLDS. pic.twitter.com/LRFPKU9Aug — Los Angeles Dodgers （@Dodgers） October 4, 2025

