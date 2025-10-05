自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 排球

TPVL》天鷹預算約為PLG獵鷹1/3 總經理王澄緯透露應援將與棒球結合

2025/10/05 06:44

台鋼獵鷹總經理王澄緯。（記者盧養宣攝）台鋼獵鷹總經理王澄緯。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕台灣職業排球聯盟（TPVL）迎來元年，昨進行隊史首戰的台鋼天鷹團隊同時擁有經營職籃球隊的經驗，總經理王澄緯認為，經營上沒有太多差異，希望本季主場票房以7成為目標。

TPVL今年誕生，台灣排球迎來職業化里程碑，每支球隊都在摸索經營方式，台鋼集團因旗下有中職台鋼雄鷹、PLG台鋼獵鷹，先前聯盟高層、其他隊總管都透露台鋼團隊提供不少建議與經驗。

王澄緯身兼獵鷹與天鷹總經理，他昨對此表示，不敢說提供建議，就是大家互相討論與交流，「其實現在職業賽事很多，包括籃球與棒球等等，就是每個元素排列組合，努力創造出球迷最喜歡的樣子。」

成功大學同時是天鷹與獵鷹的主場，王澄緯表示，在營造主場上應該會有點不同，天鷹主場應援有望和棒球做結合，他提到，中職台鋼雄鷹在南部擁有不少球迷，在球迷基數不少之下，也會帶動籃球和排球的成長，這也是台鋼的優勢。

對於經營籃球隊與排球隊的差異，王澄緯則說，其實沒有太大不同，球員都是交給教練負責，只是營運團隊比較辛苦，必須兩邊負責，將來賽事強碰時，可能就比較辛苦。至於外援方面，一樣是透過教練或者經紀人尋覓人選，關鍵還是如何在預算內找出適合的球員，由於籃球與排球職業運動的規模差異，他也透露，排球的支出預算約為籃球的1/3，一位籃球的洋將薪水大概等於排球陣中4名洋將薪水總和。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中