TPVL》天鷹預算約為PLG獵鷹1/3 總經理王澄緯透露應援將與棒球結合

〔記者盧養宣／台北報導〕台灣職業排球聯盟（TPVL）迎來元年，昨進行隊史首戰的台鋼天鷹團隊同時擁有經營職籃球隊的經驗，總經理王澄緯認為，經營上沒有太多差異，希望本季主場票房以7成為目標。

TPVL今年誕生，台灣排球迎來職業化里程碑，每支球隊都在摸索經營方式，台鋼集團因旗下有中職台鋼雄鷹、PLG台鋼獵鷹，先前聯盟高層、其他隊總管都透露台鋼團隊提供不少建議與經驗。

王澄緯身兼獵鷹與天鷹總經理，他昨對此表示，不敢說提供建議，就是大家互相討論與交流，「其實現在職業賽事很多，包括籃球與棒球等等，就是每個元素排列組合，努力創造出球迷最喜歡的樣子。」

成功大學同時是天鷹與獵鷹的主場，王澄緯表示，在營造主場上應該會有點不同，天鷹主場應援有望和棒球做結合，他提到，中職台鋼雄鷹在南部擁有不少球迷，在球迷基數不少之下，也會帶動籃球和排球的成長，這也是台鋼的優勢。

對於經營籃球隊與排球隊的差異，王澄緯則說，其實沒有太大不同，球員都是交給教練負責，只是營運團隊比較辛苦，必須兩邊負責，將來賽事強碰時，可能就比較辛苦。至於外援方面，一樣是透過教練或者經紀人尋覓人選，關鍵還是如何在預算內找出適合的球員，由於籃球與排球職業運動的規模差異，他也透露，排球的支出預算約為籃球的1/3，一位籃球的洋將薪水大概等於排球陣中4名洋將薪水總和。

