PLG》獵鷹會有林志傑退休致敬儀式嗎？王澄緯：會再與團隊討論

〔記者盧養宣／台北報導〕PLG富邦勇士球星林志傑宣布將在本季結束後卸下戰袍，引退賽明年4月在小巨蛋登場，台鋼獵鷹總經理王澄緯對於是否會在主場迎戰勇士時進行致敬儀式，表示會再與行銷團隊討論。

43歲「野獸」林志傑即將迎來生涯最終季，勇士日前宣布將於明年4月11、12日在台北小巨蛋為他舉辦引退賽，分別對決領航猿與新軍洋基，隔週18日、19日則是獵鷹本季例行賽最後的主場賽事。

中職代表性球星退役時，其他隊的球團時常會在最後一次交手時的賽前舉辦簡單溫馨的賽前儀式或送上退休禮物表達祝福，對於獵鷹是否計劃在最後主場迎戰勇士時向「野獸」致敬，王澄緯指出，雖然球隊無法在小巨蛋對上勇士有一點可惜，但林志傑是台灣籃壇的指標性人物，會與行銷團隊討論是否舉辦相關的致敬儀式，「我也是他的球迷，從國小就開始看他打球，他真的是很優秀、自律的球員。」

TPVL台鋼天鷹創隊元年也迎來台灣排壇指標性人物「台灣隊長」陳建禎，王澄緯指出，陳建禎會加盟也是感受到球團的誠意，無論是從後勤團隊到退休後的規劃，站在球團立場當然希望他在天鷹待愈久愈好，不過一切還是要尊重本人的意願。

