體育 即時新聞

郭婞淳適應新量級　舉重世錦賽女子58公斤獲雙銅

2025/10/05 04:39

〔中央社〕在挪威舉行的舉重世界錦標賽，台灣「舉重女神」郭婞淳於當地時間4日在女子58公斤級A組亮相，最終抓舉96公斤、挺舉128公斤、總和224公斤，如願在挺舉、總和獲得2面銅牌。

舉重世界錦標賽女子58公斤級A組共有11人參賽，1993年出生、現年31歲的郭婞淳，是所有選手當中年紀最長。

在今年5月的舉重亞錦賽，當時帶傷出賽的郭婞淳在女子59公斤級繳出抓舉95公斤、挺舉125公斤、總和220公斤的成績。

這場世錦賽也是新的量級，雖然對郭婞淳來說只是1公斤的差別，但她為求慎重，不但在飲食控制方面下了很大功夫，也特地在今年7月參加了東亞舉重錦標賽試試身手。

郭婞淳在世錦賽場上，抓舉開把重量94公斤、第2次試舉96公斤都順利過關，不過第3次挑戰98公斤時不幸失敗，抓舉成績僅排在第5。

不過來到她擅長的挺舉項目，郭婞淳原本開把設定125公斤，最後從124公斤開始舉起，結果第1次試舉因曲肘失敗，幸好隨後穩住心情，第2、3次試舉分別完成125、128公斤，最終如願拿下挺舉、總和這2面銅牌。

教練林敬能在接受中央社訪問時表示，今年婞淳始終在和傷勢共存，也從中學習到很多經驗，「她現在對於自己的狀態都掌握得很好，這次來參加世錦賽，主要還是測試看看還有哪裡要補強的地方」。

郭婞淳賽前就曾透露，這次參加世錦賽，主要目的不是要拚獎牌，而是要先看看現在世界上的對手有哪些人，才能在明年亞運之前好好做足準備。

至於來自北韓的金日景，今天再以抓舉104公斤、挺舉132公斤、總和236公斤帶回3面金牌；奈及利亞的拉瓦（Rafiatu Folashade Lawal），則以抓舉101公斤、挺舉128公斤、總和229公斤獲得3面銀牌。（編輯：洪培英）1141005

