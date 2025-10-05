網球》茲維列夫認同費爸看法：比賽場地有利艾卡拉茲、辛納

茲維列夫。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕茲維列夫（Alexander Zverev）在2025年上海男網大師賽開胡後，直言當今網壇在選擇球場表面時偏袒當今世界排名前2的艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）、辛納（Jannik Sinner），這看法與「三巨頭」中的費德爾（Roger Federer）相同。

德國第3種子茲維列夫在這項ATP千分等級大賽首輪免戰，次輪初登場克服腳傷，以2個 6：4擊敗法國對手羅耶（Valentin Royer），被問及現今比賽場地是否過於標準化，甚至速度普遍偏慢，可能會給某些球員帶來優勢的敏感問題時，他直球對決回應：「我討厭一成不變，我知道賽事總監正朝這方向努力，因為他們顯然希望艾卡拉茲、辛納每場都表現出色，最好都能進入決賽。」

茲維列夫這番言論，與費爸上月拉沃盃說法一致，當時大滿貫20冠傳奇球星表示，絕對需要改變場地以增強競爭力。如今28歲的茲維列夫則認為，這10年來職業比賽出現巨大變化，「過去在草地、硬地或紅土上，你不可能用同樣方法打網球。如今，你幾乎可以在任何場地用同樣手段來應付。我認為網球需要不同比賽風格，有點變化，我們現在缺乏這些。」

被譽為「三巨頭接班人」的艾卡拉茲、辛納，自2004年起迄今壟斷全部8座大滿貫冠軍， 這兩位分別來自西班牙、義大利的新世代人氣球星，最近也贏得東京和北京金盃，持續展現強壓群雄的過人實力。

