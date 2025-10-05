MLB季後賽》國聯龍頭釀酒人下馬威！開賽灌6分大勝小熊奪分區賽首勝

釀酒人分區賽1：0領先小熊。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕5戰3勝制的分區系列賽開打，從外卡晉級的小熊挑戰國聯頭號種子釀酒人，儘管小熊單場狂敲3轟，但3轟都是陽春砲，加上釀酒人1局下狂攻6分大局，終場9：3大勝小熊，分區賽拔得頭籌。

小熊靠著布許（Michael Busch）首局首打席陽春砲率先取得領先，然而1局下風雲變色，外卡賽G1先發4.1局無失分的小熊左投波伊德（Matthew Boyd）慘遭釀酒人打線教訓，開局就連續挨3支二壘安打，最終只投0.2局挨4安退場；釀酒人單局狂敲5安，加上小熊守備失誤，一口氣灌進6分，其中2分是波伊德責失分。

請繼續往下閱讀...

得分效率極佳的釀酒人2局下趁勝追擊，單局2支安打外加1次保送再添3分，提早將比賽奠定勝負；小熊僅靠著6局上哈普（Ian Happ）與8局上霍納（Nico Hoerner）各一發陽春砲追回2分，但全場無法有效串連攻勢，釀酒人分區賽首戰捍衛主場。

釀酒人王牌佩洛塔（Freddy Peralta）先發5.2局用95球有56顆好球，被敲出4支安打包含2轟，狂飆9次三振，另有3次保送，失掉2分自責分；小熊波依德投0.2局挨4安失6分，其中2分責失，投出1三振1保送。

釀酒人王牌佩洛塔。（美聯社）

小熊波伊德。（美聯社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法