MLB季後賽》賈吉雙安孤掌難鳴！洋基1：10遭藍鳥打爆吞分區賽首敗

〔體育中心／綜合報導〕美聯分區系列賽G1，去年美聯冠軍洋基碰上今年美東龍頭藍鳥，這也是雙方史上第一次在季後賽交手。然而前來踢館的條紋軍遭到震撼教育，打線苦無發揮，比賽後段直接被藍鳥打爆，終場1：10輸球，吞下分區賽首敗。

洋基今天推出前美聯新人王希爾（Luis Gil）打頭陣，然而他狀況不佳，前2局分別遭到小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）與柯克（Alejandro Kirk）兩發陽春砲狙擊，3局下2出局後被敲安打退場，留下2.2局挨4安失2分、投出2次三振的成績單。

洋基6局上才出現攻勢，連續2支安打加保送形成無人出局滿壘，然而當家重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）與史坦頓（Giancarlo Stanton）接連吞K，該局條紋軍僅靠著貝林傑（Cody Bellinger）選到保送擠回1分。藍鳥王牌高斯曼（Kevin Gausman）先發5.2局被敲4安僅失1分，投出3次三振與2次保送。

洋基今天提前動用牛棚，T.希爾（Tim Hill）與多法爾（Camilo Doval）合計3.1局無失分，然而7局下輪到威佛（Luke Weaver）登板卻僅投3人次，被敲2安、投出1保送失1分退場，接手的克魯茲（Fernando Cruz）又丟掉3分，其中2分算在威佛身上，該局最後一個出局數由布萊克本（Paul Blackburn）抓下，洋基7局打完陷入1：6落後。

8局下布萊克本續投，結果直接大核炸，被狂敲6安包含1轟失4分，也讓洋基正是舉白旗投降，分區賽0：1落後。洋基打線今天只敲出6支安打，隊長賈吉一人包含雙安，然而6局上無人出局滿壘沒有把握機會，成為洋基輸球關鍵。

