體育 棒球 MLB

MLB季後賽》水手利空！華裔王牌Woo不能投 104轟明星重砲也恐缺席

2025/10/05 08:20

布萊恩．沃。（資料照）布萊恩．沃。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕美聯第2種子的水手今天在分區系列賽G1將迎戰老虎，賽前也公布26人名單，然而華裔明星王牌布萊恩．沃（Bryan Woo）確定因傷缺陣，另一名明星重砲奈勒（Josh Naylor）雖然有在名單中，但也可能無法缺席部分賽事。

25歲的布萊恩．沃本季投186.2局狂飆198次三振，拿下15勝7敗，防禦率2.94，ERA+為128，生涯首度入選全明星賽。然而他在例行賽最後一場登板僅投5局就提前傷退，儘管日前他在主場進行牛棚練投與模擬比賽，但最終還是因右側胸肌發炎傷勢，無緣進入分區賽26人名單。

布萊恩．沃透露，他在該次練投中，體能並未完全恢復，但希望能盡快達成目標。水手總教練威爾森（Dan Wilson）表示，布萊恩．沃復健過程並未遭遇任何阻礙，也恢復正常訓練。不過目前來看，布萊恩．沃必須等到水手闖進美聯冠軍賽，才有機會登板。

此外，生涯104轟的水手明星重砲奈勒，由於妻子預產期是本週日前後幾天，奈勒表示會在球隊待到妻子確定臨盆，才會飛回亞利桑納陪伴妻子。雖然奈勒預計會在G1上場，但仍可能缺席接下來部分賽事。

奈勒。（資料照）奈勒。（資料照）

