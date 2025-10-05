中職》富邦墊底結束賽季 追平生涯最差成績的李宗賢發聲：讓大家失望

李宗賢。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將昨天以6連勝結束今年球季，然而全年戰績再度墊底無緣季後賽。悍將資深內野手李宗賢昨天也在社群發文，向球迷訴說心聲。

本季李宗賢出賽54場，打擊三圍.220/.245/.247，攻擊指數0.492，加權上壘率（wOBA）0.224，OPS+僅45追平2022年生涯最差。李宗賢曾在5月中下二軍時身體不適，去年季中有腰傷的他自曝是神經問題，儘管身體有傷，但還是時常擔任富邦先發一、二棒，甚至是指定打擊，但表現每況愈下，也時常遭球迷批評。

李宗賢昨天發文表示：「給一直支持我的你們：今年的表現真的不如預期，身體狀況也不太理想，讓大家失望了。長期累積的疲勞，我一直沒有好好重視，結果傷痛開始一一浮現。從去年年中開始的不適，一直到今年七月才終於找到根本原因，也開始進行密集治療。」

李宗賢坦言，這段路上很感謝教練團支持與信任、防護團隊細心照顧，以及其他專業人士協助，才能讓他逐步解除身體的警報，最後他也向球迷喊話：「謝謝你們一直以來的陪伴與鼓勵，我們明年見！」同時日前暖心準備衛生用品和水等物資到花蓮災區的他，也祝福花蓮能夠儘快回歸正常生活。

